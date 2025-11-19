他好奇「大家小時候最喜歡的卡通？」網列長排清單

不少卡通、動漫陪伴民眾成長，成為許多民眾重要的童年回憶之一，不過每個人喜歡的類型不同，有網友也忍不住好奇「大家小時候最喜歡的卡通是什麼？」掀起網友熱議。

不少卡通、動漫陪伴民眾成長，成為許多民眾重要的童年回憶之一。（示意圖／Getty Images）

許多經典的卡通、動漫至今仍讓一票網友念念不忘，不管是角色設定，還是劇情發展，都是大票網友津津樂道的話題之一，不過每個人喜好不同，喜歡的作品也有所差別，對此有網友也在臉書社團「爆廢公社」發文，好奇「大家小時候最喜歡的卡通是什麼？」

不少網友分享「閃電霹靂車」、「庫洛魔法使、真珠美人魚、加菲貓」、「居然沒有人提到幽遊白書...」、「湯姆貓與傑利鼠」、「豆豆先生、飛天小女警、企鵝家族、小魔女Do Ra Mi、忍者哈特利、櫻桃小丸子、玩偶遊戲、小紅豆、南方四賤客、老夫子、烏龍派出所」、「美少女戰士、櫻桃小丸子、庫洛魔法使」、「飛哥與小佛，最愛」

「哆啦A夢、哈特利、櫻桃小丸子」、「嚕嚕米、企鵝家族、真珠美人魚、魔法咪路咪路」、「鬥球兒彈平」、「灌籃高手」、「原子小金剛」、「愛天使傳說」、「布布恰恰」、「元氣小子，還特地叫大人租錄影帶回來看」、「爆走兄弟，神奇寶貝，數碼寶貝，灌籃高手...」、「我小時候喜歡大力水手&頑皮豹」、「湯姆與傑利」。

也有網友表示「那時候的卡通沒辦法讓你挑的，它播你就是要看，沒有喜不喜歡…」、「都喜歡，同時段播的話還要趁廣告來回轉」、「電視兒童什麼都可以看」、「我真的很開心，我的童年有這些精彩動漫的陪伴，真的每部都超好看！」

撰稿：吳怡萱