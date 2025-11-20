他好奇「大家普發一萬都怎麼花？」過來人曝經驗談

普發一萬你花掉了嗎？有網友表示，前幾天領了普發一萬元，這個月多了一萬的預算可以利用，問了一圈朋友的意見和經驗，大多都是買機票，對此原PO坦言十分猶豫，也忍不住好奇其他網友的想法，引發討論。

普發一萬不少網友會拿來買想要的東西。（示意圖／Getty Images）

有網友在論壇PTT以「大家普發一萬買啥？」為題發文，原PO透露，前幾天領了普發一萬元，這個月多了一萬的預算可以利用，問了周遭朋友的意見和經驗後，發現大家大多會拿來買機票，對此原PO也坦言十分苦惱，在保養品、保健品、衣服、飾品，以及拳擊教練課間相當猶豫，忍不住好奇其他網友的想法，「好奇大家有啥必買攻略嗎？還是就存著也好」。

不少網友分享「買一堆生活用品」、「家用上吧，今年一堆東西壞掉」、「買一堆民生用品」、「留著繳稅…」、「先存起來再來慢慢想」、「換手機不無小補」、「拿去買腰帶吧，最近感覺老了身體變差，去健身房練都很怕受傷，買條腰帶安全一點」、「花在家用跟好市多買點東西就沒了」、「本來想拿來繳稅結果連繳電費都不夠」

「加碼捐贈了（合十）」、「繳房租」、「繳卡費」、「國旅」、「貓砂、貓飼料」、「吃完了」、「應該會買鞋吧，我這雙鞋因為長期去健身房運動跑步啥的已經磨得差不多了」、「拿來付保險費，還不夠」、「十二月要去日本，換日幣了」、「去一趟好市多就沒了」、「買個菜就沒了喔」、「買一堆家用，然後又快沒了」。

撰稿：吳怡萱