他好奇「大家期待吃尾牙嗎」？大票網友全搖頭 原因曝光

近來許多公司陸續舉辦尾牙，來犒賞員工一整年的努力，相關話題屢屢成為網上熱議，有網友也好奇其他網友的想法，「你們期待自己公司的尾牙嗎？」引發網友討論。

每個人想法不同，有人期待吃尾牙、抽獎，也有人坦言不喜歡額外花時間參加尾牙，對此有網友也在論壇Threads發文，好奇其他網友的想法，「你們期待自己公司的尾牙嗎？」

對此有網友點頭「很期待～我們公司都會找滿好的餐廳辦尾牙」、「滿期待的，還可以員工旅遊2次」、「期待啊，上次中現金1萬2000元，歐耶」、「我期待我老公公司的尾牙，都可以帶眷屬，包吃包喝，配偶、小孩都有獎品」。

但也有大票網友直搖頭，坦言原因跟日期、獎項有關「不用尾牙，給我錢最好」、「不期待，獎金多一點會比較期待，不然都是浪費下班時間」、「不期待，希望直接送錢最好」、「給錢最實在」、「給獎金比較實在」、「給錢就好，不用尾牙」

「沒抽獎不期待」、「不期待，尤其辦在周一，痛苦死了」、「不期待，沒有抽獎，吃交代的」、「沒有特別的期待，因為都沒有中過獎」、「要陪笑又吃不飽，獎項又很爛」、「期待考績天數就好，尾牙很無聊，最高獎金才一萬，餐廳每年都固定的」、「希望直接給錢，不想浪費時間低頭吃飯、看無聊的表演還要裝嗨，累死了」。

衛福部國健署宣導，尾牙聚餐應避免勸酒這類的情緒勒索，讓不喝酒的人可以放心拒酒，並落實「酒逐飯飽三妙招」，讓春節聚餐可以吃好、吃巧、吃健康：

第一招：酒品限量供應，敬酒改用白開水，就能千杯不醉。

第二招：上菜先上水果、蔬菜，改變飲食習慣，就從今夜起。

第三招：酒後不開車，安全平安回家。

撰稿：吳怡萱

Yahoo奇摩關心您：飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。 ※ 衛福部戒酒諮詢專線： 0800-255959





