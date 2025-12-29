他好奇「大家的公司有發年終嗎？」網曝幾家歡樂幾家愁

近來不少上班族陸續領到年終獎金，不過幾家歡樂幾家愁，有人領到超出預期的年終，也有人一無所獲，對此有網友也忍不住好奇「大家的公司有發年終嗎？」引發網友熱議。

你領到年終獎金了嗎？歲末年終，許多公司紛紛舉辦尾牙、發放年終，來犒賞員工一整年的辛勞，對此有網友在論壇Threads發文「年底了…各位，你們公司有年終嗎？」好奇其他網友的經驗。

貼文一出，不少網友分享「有啊，我公司有年終，都固定一個半月」、「有...還有旅遊津貼一萬」、「我們公司有，但分兩次，一次尾牙當天，一次過年後那個月」、「有，看能不能破紀錄」、「固定1.5個月」、「我們公司年終固定兩個月～」、「有，過年會再發績效獎金」、「保底兩個月」、「四個月年終」、「保底1.5個月+優等考勤最少+5%」、「農曆過年前才會發」、「就有發但不會多，就比沒發好，所以就隨緣吧，好公司沒找到，小公司，工作就簡單不強求加班，時間到，就下班，做自己事，假日就放假，算很自由了，要換嗎？我不會，除非被資遣不然找，不一定會比現在好，中年了，很多公司不會要的，選擇也有限」。

也有網友忍不住搖頭「建築業的今年很多不敢奢望」、「我們沒有，有打算要換跑道了」、「公司還活著就不錯了」、「沒有，普發一萬元當成年終」、「沒有啊，做兩年了，哪來的年終，至少有尾牙啦！」、「年終是什麼？哈哈哈哈」、「沒任何福利」、「共體時艱」、「從沒領過年終」、「去年年終六千元，今年前東家二月倒閉！」、「曾經是台灣百大的軸承廠，如今也面臨收攤，別談什麼年終了XD」、「不期待，公司業績不好」、「連紅包都沒有」。

撰稿：吳怡萱





