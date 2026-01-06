他好奇「大家穿帽T會每天洗嗎？」過來人吐實情：當外套穿

天氣冷颼颼，不少民眾紛紛翻出衣櫃裡的帽T、毛衣來穿，對此有網友也忍不住好奇「大家的帽T到底會不會每天洗？」掀起討論，其中不少網友承認，不是每次穿完帽T都會清洗。

近來降溫有感，許多民眾會多套一件帽T禦寒，多久洗一次帽T也因此成為熱門話題，對此有網友也在論壇Threads發文，好奇其他網友的經驗談，「大家的帽T到底會不會每天洗？他不是外套啊！」

貼文一出，不少網友點頭「有穿就會洗」、「只要穿出去的服裝，當天都會丟洗衣機洗，我喜歡身上香香味道...不喜歡有汗臭味道」、「每次穿每次洗，我連外套都最多穿個一個禮拜就受不了了，一定會洗」、「會，對我來說他就是衣服，只有背心外套不會天天洗，褲子也是天天洗」。

其中不少網友也坦承，不是每次穿完帽T都會清洗「帽踢超難乾欸，真的會天天洗嗎？」、「不會耶，因為通常裡面還會有一件內搭」、「我不會啊，因為有穿內衣、發熱衣，就洗裡面，帽t就穿個2～3次再洗」、「帽t跟外套差在哪？不就是沒有拉鏈的外套嗎？」、「至少要穿兩次才洗」、「穿帽T裡面都會加一件長袖，帽T穿到臭才洗」、「不會，裏面會多穿一件薄上衣，回到家會把帽T脫掉，至少穿三次才會洗」、「不會每天洗耶，我連牛仔褲也沒有每天洗，這天氣太難乾了」、「兩天洗一次，因為裡面都還會穿一件衣服」、「不會啊，裡面都有內搭了」、「不會，沒流汗、沒髒就穿個三、四次才洗」、「不會，當外套穿，通常裡面會多穿一件，然後只洗裡面那件」。

撰稿：吳怡萱



