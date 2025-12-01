他好奇「有人會因為工作無聊想離職嗎？」網曝經驗談
你會因為什麼理由而決定離職？每個人對工作的期望不一樣，有網友也發文「有人會因為工作太無聊、沒有成長空間而動離職念頭嗎？」好奇其他網友經驗談。
離職的原因百百種，有網友也在論壇Threads發文「有沒有人會因為工作太無聊，重點是沒有成長的空間，沒有成就感想要離職的？」好奇其他網友的想法，在網上掀起熱議。
貼文一出，不少網友點頭「我啊。還自費去外面上課，發現前老闆不能接受，也沒有舞台發揮，薪水也差不多封頂就辭職了」、「有，太高太低都不好，要剛好有一點挑戰的工作最好玩了」、「我，工作有沒有未來成長的空間真的很重要，如果沒有發展性真的趁早閃人」、「會哇，有成長空間才有更多機會領更多錢，我很多工作離職都有這個原因考量，畢竟穩定跟成長還有成就感是可以兼具的、「因為專業能力而面試錄取，現在每天被工讀生都可以做的專案綁住，職能被內耗到無法妥善發揮，現在就等年終，再來看看新的機會」。
也有網友分享想法上的轉變「以前會～但現在求穩定可以駕馭就好～其它時間投資自己發展興趣變斜槓」、「錢多事少離家近，完全不想管未來，錢到位就好了」、「錢到位，叫我整天上班冥想我都沒問題」、「40歲以前追求成長，40歲以後追求穩定」、「以前沒結婚沒小孩會，年過40以上有家庭有小孩的、薪水如果還不錯，不用加班、周休二日、有年終或獎金、薪水準時發的現在的我不會」、「我，我前面換工作都是因為這樣，但現在會想要錢多事少離家近的，我覺得每個階段的需求都不太一樣」。
撰稿：吳怡萱
