他好奇「有什麼曾經超紅的東西？」網秒掀回憶殺

市場變化速度快，許多產品曾在短時間內迅速竄紅，吸引大量關注，但因後續無法持續維持熱度，逐漸淡出市場與大眾視野，有網友也好奇「有什麼曾經超紅的東西？」引發討論。

產品要持續維持市場熱度不容易，許多食物、遊戲或物品曾紅極一時，甚至造成搶購風潮，但隨著熱度退去，最終只剩部分網友持續關注，有網友也在論壇Threads發文「一人說一個『曾經超紅的東西』」，掀起網友熱議。

貼文一出，不少網友分享「旅行青蛙，有人現在還在養嗎？」、「果凍筆…有用過的人感覺大學都畢業了」、「夾在手機上的廣角鏡頭！已經回不去沒廣角的時代了」、「絕對是指尖陀螺」

「這個我真的會馬上想到馬卡龍手錶，那時候國中班上甚至一起團購」、「防彈咖啡（到現在都不知道為什麼叫這個名字）」、「密碼筆記本」、「小學畢業一定要請同學寫（畢業紀念冊）！ 還要留言百事可樂」、「必須是它，巴克球，小時候買一堆，後來看到誤食會死我就再也不敢玩了」、紙娃娃（我是老人」、「蜜糖吐司」、「分層飲料、蝶豆花、星空瓶」

其中大票網友點名髒髒包「髒髒包」、「髒髒包！記得2018年的時候很紅，熱潮退去後就買不到了...前陣子在網路上查到一間店可能有賣，去問之後被店員說：『這都多久年前的東西？現在2025年了欸？』」、「髒髒包，現在想想其實超甜，不知道在紅什麼意思」。

也有網友感慨「這裡都是我死去的回憶」、「看了留言區發現9成以上我都有經歷過」、「死去的回憶在攻擊我啊啊啊」。

