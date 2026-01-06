他好奇「無法忍受的公司文化？」過來人點一事：心累

在職場上你最無法忍受什麼規定？每間公司的文化和風格都有所不同，延伸出的規定也五花八門，屢屢在網上掀起熱議，對此有網友也忍不住好奇其他網友的經驗談。

不少民眾都曾遇過公司規範不合理的狀況，許多人甚至會因此決定離職，有網友也在論壇Threads發文，好奇其他網友的經驗談，「說出你們待過文化很爛的公司」。

貼文一出，大票網友分享「我待過一間上市的科技公司，主管連我的週報字型顏色都要挑剔」、「每天要用的表格規定要用手畫，省影印。跟顧客結束通話不能說拜拜，非常老古板的公司，第二天就說再見」、「幫公司買東西可是買塑膠袋的1塊錢不可以報帳」、「上班之後不能吃早餐，不能穿牛仔褲」

「什麼都要寫心得，業務拜訪寫心得、參加研討會寫心得、內部教育訓練寫心得、開會寫心得、聽老闆講話也要寫心得，我們根本是在上作文訓練班吧！」、「買一隻鐵尺要三家比價」、「整個部門只能用一包衛生紙，拿衛生紙要跟總務登記」、「老闆娘跟員工一起抽尾牙獎金」、「HR要負責清理更換老闆狗狗的尿布墊和洗杯子」、「每人輪流當值日生幫同事蒸便當算嗎？不過我待第二天就提離職了」、「每天都要寫工作日誌（包含上廁所、吃飯」。

其中不少民眾提到，都曾被要求提早到公司「標定上班時間8點，主管希望我們7點40分就到辦公室『準備上班的心情』」、「提早15～20分鐘到，準備開店／上班銜接，請問被吃掉的時間誰補償給我？」、「要提早半小時到公司打掃，還要輪流掃廁所，心累」。

