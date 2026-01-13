他好奇「現在還有人會年前大掃除嗎？」大票網友點頭：儀式感

過年前大掃除有除舊佈新的意涵，是家家戶戶必做的的傳統習俗，不過現代人生活節奏緊湊，不是每個人都能撥時間打掃，有網友也忍不住好奇「現在還有人會年前大掃除嗎？」引發討論。

隨著觀念、生活型態改變，許多傳統習俗逐漸簡化，甚至消失，有網友也在論壇Threads發文，好奇其他網友的想法，「我很想知道，2026年了，現在還有人會年前大掃除嗎？」

不少網友點頭「我們家還會視情況重新粉刷（老房子有壁癌）」、「會，整理整齊，乾乾淨淨 心情更好」、「會欸，一個儀式感」、「會耶！打掃乾乾淨淨再丟一次東西」、「會，來個斷捨離」，也有網友分享自己的做法「小小的打掃一下、前2個月就開始慢慢打掃，分開掃媽媽才不會太累！」、「會，但我是每個禮拜做一點，我上禮拜總算把鐵門上面貼春聯的殘膠全部刮乾淨了」。

廣告 廣告

其中許多網友提到，日常就該定期打掃「每個禮拜都要整理，幹嘛要等到過年這期間才要打掃」、「有空會小掃一點，一天一點」、「平時看不順眼的丟，那裡髒了洗洗刷刷，過年？過日子重要」、「大掃除沒意義，只是掃給給來家裡拜訪的客人看的，清再乾淨過一個禮拜就髒了，還不如平時養成固定打掃的習慣」。

歲末年終，家家戶戶會進行大掃除，對此水利署傳授省水撇步，首先，廚房、浴廁、玻璃、地板等年終掃除時的重點，清潔的時候建議以擦拭代替直接用自來水沖洗，並先除塵再濕擦，因灰塵減少，可減少反覆擦拭的次數；洗衣後之用水，收集起來即可作為拖地、擦洗地板及沖洗馬桶用水。

此外，利用小蘇打粉替代清潔劑，去污力高又不易殘留，比使用化學清潔劑更省水，也更安全；打掃時區分客廳、廚房、浴室等區域，每個區域僅分配一桶水，打掃不超額用水，無形中可省下不少水量；若是換上水龍頭省水裝置，更可以輕鬆省下約50%的用水量。

撰稿：吳怡萱





