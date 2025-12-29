他好奇「25歲以後大家都怎麼跨年」？大票過來人點名一活動

你已經想好跨年要做什麼了嗎？隨著今（2025）年即將邁入尾聲，許多民眾已經安排好跨年活動，有網友也好奇「25歲以後的各位，今年跨年打算要幹嘛？」掀起熱議，其中「吃火鍋」意外成為許多網友指定的活動。

隨著年紀增長，體力逐漸下滑，許多民眾越來越無法熬夜，有網友也在論壇Threads發文「好奇問一下25歲以後的各位，今年跨年打算要幹嘛？」好奇其他網友的想法。

貼文一出，不少網友分享「本來要去101看煙火，但這天氣很不妙，應該只改跟朋友敘敘舊、吃個宵夜這樣而已」、「告訴所有朋友我有事，然後預約油壓兩小時，坐在休息區兩眼渙散的喝茶倒數」、「躺著看轉播，有一年甚至累到還沒過十二點就睡死了哈哈哈」、「吃完飯就糖暈了，大概10點上床滑手機」、「當沙發馬鈴薯廢人...吃吃喝喝呼呼大睡！、「在家吃全家桶+看電視，吃飽後還躺在沙發上的那種」

「跟平常一樣，躺在家到凌晨三點睡」、「幾歲都差不多，每一年都自己過，朋友之間沒有跨年的習慣，一樣12點睡覺，重複每天當社畜，直到退休的那天」、「直播看各地煙火跟演唱會表演」、「天氣很差，連日出都沒得看，只好睡覺」、「單身的就上班，下班吃一頓犒賞自己」。

其中大票網友點名吃火鍋「超過25之後真的每年都是在家煮火鍋」、「去朋友家煮火鍋，過1點就回家躺」、「我的好朋友們要來我家煮火鍋」、「去好朋友家煮火鍋」、「外帶火鍋在家配MBC歌謠大祭典」、「陪我的寵物吃火鍋，再一起跨年」、「吃火鍋，倒數完睡覺」。

撰稿：吳怡萱






