他好奇出社會後「考過最有用的證照？」過來人曝經驗談

為了提升競爭力，許多民眾會考取各種證照，來增加就業機會。有網友也好奇其他網友的想法，「出社會後考過最有用的證照？」掀起許多網友熱議，其中不少網友提到汽、機車駕照。

Close up. mid-section of young Asian woman reading book and making notes at home, concentrates on her studies. Further education concept

出了社會後，不少民眾會利用閒暇時間進修，並進一步考取專業證照，對此有網友也在論壇Threads發文，好奇其他網友的想法，「出社會後考過最有用的證照？」

貼文一出，不少網友分享「救生員和EMT一定有一席之地，不接受反駁」、「多益，可以加薪」、「中餐廚師證照，以後沒工作還能去賣吃的」、「救生員證」、「有法規規定的都很有用」、「保母證照！ 可以無痛接手幫忙照顧親友的小孩，家長不會有那種過年帶新生兒見親戚時欲言又止的尷尬，感覺真好 QQ」、「堆高機，讓我養活自己」、「乙級勞安衛技術士+消防管理人，我目前是台灣市占率第一某氣體廠工安專員早8晚5／周休二日；月薪4萬多」、「防災士證照」、「含駕照超過20幾張的路過...保險4張證照+駕照2張，讓我最花錢的證照CFP理財顧問，好幾萬且每年持續支出...」

廣告 廣告

其中不少網友提到汽、機車駕照「絕對是汽機車駕照吧」、「汽車駕照，每天都用得到」、「駕照，有車想去哪就去哪」、「汽機車駕照」、「駕照 （每天上下班都在用，假日出門也在用）」、「駕照…有車趴趴走～不用求人」、「汽車駕照+1」、「機車駕照，有它就可以跑外送」、「汽機車駕照，真的實用」、「甲級室內配線、工業配線、工安、手排駕照」、「駕照、英檢、護照」。

撰稿：吳怡萱