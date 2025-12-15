他好奇在鹽酥雞攤「點過最奇特的炸物？」網列一排清單
台灣美食眾多，其中特色小吃「鹽酥雞」更是廣受許多民眾喜愛，除了經典的熱門必點款之外，不少店家也會推出頗具特色的獨家品項，對此有網友也好奇「大家有吃過什麼奇特的炸物？」引發網友熱議，其中不少網友提到知名巧克力夾心餅乾OREO。
鹽酥雞的品項眾多，各有各的擁護者，不少店家更是出奇制勝，靠著特色十足的獨家品項脫穎而出，有網友也在論壇Threads發文「請問大家在鹹酥雞店裡面，有吃過什麼奇特的炸物？我想增廣見聞」，好奇其他網友的經驗談。
「芋頭本人超好吃」、「蘋果、香蕉皮、蟋蟀、火龍果花」、「炸甜年糕」、「皮蛋、炸小黃瓜，很神奇的炸小黃瓜很好吃」、「炸蘋果」、「溪蝦跟小螃蟹還有炸魚蛋，不過是小條的，一般鹽酥雞攤很少看到（漁港的不用說一定有）」、「米糕，吃起來就是甜的白飯」
「軟殼蟹」、「小螃蟹」、「豆皮、皮蛋」、「月亮蝦餅、軟殼蟹」、「溪蝦、小螃蟹」、「整朵香菇（相當好吃」、「香蕉皮，估計沒啥人吃過」、「火龍果的花苞」、「看過糯米椒（青龍椒）」、「蛋餅皮算嗎？」、「火龍果的花苞」、「看過屏東的『那個魚』，還有炸榴槤、牛蒡餅、大顆的桂冠湯圓（芝麻跟花生口味）」。
其中炸OREO讓不少民眾印象深刻「雞腳、蔥油餅、炸棉花糖、炸OREO、鳳梨、番茄」、「炸蘋果oreo」、「蘋果、奧利奧、甜年糕」、「Oreo，其實滿好吃的，龍珠，不奇特但滿少見的，很愛」、「Oreo、炸牛奶」。
撰稿：吳怡萱
