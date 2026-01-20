他好奇小時候「學哪些才藝最受用？」網提出不同觀點

不少民眾在學生時期都有上才藝班的經驗，有網友分享，自己小時候沒學過才藝，對此感到十分好奇，因此很想知道其他網友的經驗談，「什麼是你認為最值得跟最不值得的？」引發網友討論。

有網友在臉書專頁「爆廢公社」發文，透露自己小時候沒學過才藝，對此感到十分憧憬，忍不住好奇其他網友的想法，「長大還來得及嗎？」、「小時候學過什麼才藝，長大後發現毫無用處？又有什麼才藝最受用？」

貼文一出，不少網友分享「學游泳最實用」、「比較有用的算是心算吧，去某間連鎖超市買東西都會先內心算好，然後結帳有時會抓到問題XD，還有買東西也能快速算出價格跟會要找多少零」、「其實說學珠心算沒用，我倒是覺得那是培養定力跟專注力耶」、「游泳、唱歌、繪畫都嘛很好用」、「學鋼琴，雖然長大沒有走音樂這條路，但彈鋼琴真的可以讓心靜下來」

「速讀超有用」、「吹笛子、扯鈴、毛筆、珠算，出社會完全用不到」、「直笛，這輩子沒有再用過」、「鋼琴、珠心算、毛筆、畫畫、直笛、口風琴都沒用處」、「三角鐵…」、「棒球、籃球最沒意義」、「珠心算，現在連手機都有計算機」。

也有網友提出不同的觀點「沒有『受用』，只有『堅持』。當你因堅持學習而成為一門專業後，自然受用。不要本末倒置」、「有沒有想過，學才藝的那段時間，是最調皮的階段，學習穩重、專注、陶冶心情，那才是最重要的吧」、「無用之用是為大用，有一天你遇上了人生的困境，也許就發揮作用了，別小看這些無形的力量」。

撰稿:吳怡萱




