他好奇旅行回來後「幾天內會整理行李箱」？網分兩派

外出旅行可以放鬆身心，趁機重新充電，不過回家後大包小包的行李，你會馬上整理嗎？有網友分享，自回家後只打開了行李箱，接著就放在一旁了，至今已經過了一周，忍不住好奇其他網友的經驗談。

有網友在論壇Threads發文，好奇其他網友的經驗談「好奇問，你們旅行回來通常幾天內會整理行李箱？」原PO也舉自己為例，透露自己到家後，只打開了行李箱，接著整個行李箱就原封不動在角落放了七天，掀起不少網友共鳴。

不少網友和原PO一樣，不會馬上整理「擺到受不了，或要找東西的時候就會整理，不一定會等多久，我是輕度拖延症患者」、「我2019年去日本回來的行李箱還沒整理」、「大約1周」、「我女兒從台北回來而已，行李箱已經放置超過2星期還沒整理」、「放到下次出國」、「大約花兩個月才會把行李箱裡要用的東西掏空，真正收起來大概是三個月後」、「我曾經放過2個月，等到下一次出國才整理」。

廣告 廣告

也有網友坦言當天就會整理「當天，不管幾點一定先洗衣服」、「隔天立刻整理」、「一到家立刻打開行李箱，把髒衣服全部丟進去洗，行李箱輪子仔細擦乾淨，化妝品、保養品、飾品該清潔的清潔、該歸位的歸位，伴手禮開始分袋、分類好要送給誰。最後，全部完成」、「一到家立馬淨空行李箱洗衣服，行李箱很容易潮溼一定要馬上淨空，然後空箱曬個除溼兩天」、「當天就會整理！當天就丟去洗甚至在等洗好的過程中會把家裡掃拖一遍，覺得自己出去三四天都髒掉了！」、「凌晨兩點到家，整理四個行李箱到四點，還要拖完地板才去睡。

撰稿：吳怡萱



