他好奇過年圍爐「哪道年菜最能打？」老饕給答案

每逢農曆春節，家家戶戶都會準備年菜迎接新年，各式各樣的澎湃菜色輪番上陣，各有各的一派擁護者，有網友也好奇其他網友的想法，「年菜哪一道最能打？」在網上引發討論。

有網友在論壇PTT以「年菜，哪一道最能打？」為題發文，原PO表示，農曆新年即將到來，除夕又是年夜菜大賽，超級無敵海景佛跳牆、秘製私房東坡肉、鴻運當頭蒜蓉蝦等圍爐經典菜色輪番上陣，對此原PO也忍不住好奇其他網友的看法，「哪道菜最能驚艷四座，最能打？」

貼文一出，不少網友分享「當然是團團圓圓過好年」、「阿嬤的滷腿庫，吃一塊可以配一碗飯」、「紅蟳米糕」、「雞肉，除夕吃到初七」、「筍乾控肉，我可以吃好幾天」、「」、「西魯肉啊，好吃又不貴」、「家人聚在一起包的水餃」、「滷竹筍」、「超級無敵封肉」、「蜜汁火腿，這個平常幾乎不會吃」、「控肉啊，功夫菜」

其中不少網友點名烏魚子、佛跳牆「蘋果蒜苗烏魚子」、「烏魚子吧，年菜通常做完滿滿一桌半數都涼了」、「我投烏魚子一票」、「烏魚子應該穩定輸出吧」、「香腸配烏魚子」

「佛跳牆跟烏骨雞」、「加滿芋頭筍絲的佛跳牆啦」、「當然是超級無敵海景佛跳牆」、「佛跳牆、炸湯圓」、「佛跳牆」、「自己煮一定會有豬腳，外面買一定有佛跳牆」、「無限增生的佛跳牆」、「佛跳牆最後會進化成菜尾湯，生命很動態」、「芋頭佛跳牆，而且煮爛了四散的那種」、「一定是可以吃好幾餐的佛跳牆」。

環保署呼籲，過年團聚，年菜豐盛又澎湃，禮盒量多又豐富，在家烹煮食物應以「吃多少煮多少」為原則，減少廚餘產生；在外用餐以「吃多少點多少」為原則，如果有剩餘的食物，建議可以打包回家；食品禮盒及加工食物，要注意保存期限，儘量及早食用完畢，吃不完的食品禮盒或食物，可轉送或提供給有需要的人，減少過期食物。

撰稿：吳怡萱





