他好奇101蓋好前「跨年都在幹嘛？」網掀回憶殺：人潮不輸101

元旦假期結束，今（2日）開工日不少民眾還沒收心，仍沉浸在跨年的氛圍中，對此有網友也忍不住好奇「101蓋好前的跨年都在幹嘛？」引發網友熱議，同時也掀起大票網友回憶。

台北101煙火是每年跨年的重頭戲之一，有網友也在論壇PTT以「101蓋好前的跨年都在幹嘛？」為題發文，原PO表示，101跨年煙火的慣例從2004年開始，讓原PO忍不住納悶「那大家還有印象，更早以前的跨年都在幹嘛嗎？」

貼文一出，不少網友表示「以前新聞11點必放澳洲雪梨歌劇院煙火」、「以前跨年沒這麼盛行，20年前開始瘋跨年」、「以前跨年就純跨年，後來變成一定要演唱，到現在每個縣市都找一堆藝人演唱」、「板橋車站以前也有」、「我記得以前有新光三越跟美麗華」、「北車新光三越」。

廣告 廣告

也有網友點名「中正紀念堂跨年啊，市政府那邊也有跨年晚會」、「以前都在中正紀念堂廣場」、「怎會沒有，就台北市政府」、「市政府有啊，也有放煙火」、「市政府、中正紀念堂、總統府」、「市政府那邊會有演唱會一起倒數」、「在總統府前跨過年，壓軸張學友」、「那時候除了台北市政府廣場，總統府前的跨年也很熱鬧」

「2000年有去市政府跨年，超多人，不輸101人潮」、「中正紀念堂跟總統府呀，以前打對台很熱」、「總統府前，市府剛開始辦時兩邊還會拚場」、「市政府、中正紀念堂、國父紀念館每年都在辦，藝人都趕場在跑的」、「最早跨年時，國父紀念館滿滿的攤位，卡司也比現在強大，現在感覺很多是新手練唱培養經驗值的」。

撰稿：吳怡萱





