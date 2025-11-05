他嫌吳寶春麵包不如超商！內行曝「不合口味」原因：適合日本麵包

「世界麵包冠軍」吳寶春過去數度參賽奪獎，經營的吳寶春麥方店多年來也吸引不少粉絲消費，企業穩定成長。一位網友近日表示，他實際品嘗過吳寶春的麵包、和超商聯名的麵包，不過吃完後都覺得不如一般超商麵包，忍不住好奇「吳寶春的麵包到底好不好吃？」，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛指出，麵包其實分為歐式麵包、日式麵包，他應該喜歡吃日式麵包，才會覺得吳寶春麵包不合口味。

原PO在PTT發文指出，吳寶春麵包獲得世界肯定，不過他實際品嘗後，覺得嘴巴咬得很酸，不如吃超商麵包，後來吳寶春跟超商聯名推出麵包，他再度品嘗後還是覺得不如超商麵包，因此忍不住好奇提問，「吳寶春的麵包到底好不好吃？」

對此，許多人紛紛回應，「老實說，個人覺得不好吃，不喜歡太硬的麵包」、「吃歐包不夾東西幾乎像乾吃白飯一樣」、「之前去買德國麵包結，還真的沒味道」、「吃過一次好吃，但錢包不允許我吃2次」、「看人，喜歡的很喜歡，討厭的很討厭」。

不少內行人則說明，「吳寶春店有日式麵包也有歐式麵包，你形容的是歐式，不過你好像比較喜歡吃日式的，像小七、全聯賣的都是日式麵包」、「正統歐式酸種麵包，台灣人不喜歡吃」、「如果用歐式麵包的標準來說，他的法棍是真的好吃，我還在台灣的時候到處吃法棍，基本上後來只吃他的」、「普通，剛得獎的時候有買過桂圓的，那時候還要排隊，但台灣人其實喜歡的是日式麵包，又軟又香奶油很多的那種」。

