他嫌家掛年曆「過氣沒用途」被罵翻！網揭殘酷現實：現在一本難求會被搶

生活中心／綜合報導

嫌家裡掛年曆很俗？內行曝隱藏用途：不能沒有。

近日有一名網友在網上發文，質疑現代科技發達，家中長輩仍習慣懸掛傳統紙本年曆「完全沒用途」。此言論意外引發熱烈討論，大批網友反駁指出實體年曆不僅是搶手貨，更是長輩記錄回診、小孩考試與重要日期的生活必備品，甚至具有宗教安撫與裝飾功能，實用性不容小覷。

該名網友在社群平台「Threads上」發文表示困惑，指出觀察到許多家庭牆上至今仍掛著年曆或月曆，但他認為在智慧型手機普及的年代，這些紙本顯得相當多餘，忍不住詢問：「不懂這年代了，家裡還要這個能幹嘛？這有什麼用處呢？」

不料這番言論隨即遭到大批網友反駁，不少人直言原PO「不懂行情」，指出現在免費發送的單位變少，設計精美的年曆往往在年底就「一本難求」，在銀行或辦公室甚至會發生因為拿不到而引發口角的狀況。

除了稀缺性，許多網友也分享了紙本年曆無法被電子產品取代的功能。其中，「宗教信仰」與「長輩照護」是2大關鍵。許多家庭習慣懸掛印有白沙屯媽祖或各路神明的年曆，認為「回家看到神明就很安心」、「有保庇的感覺」。

此外，對於不擅長使用3C產品的高齡長者而言，紙本月曆是生活的核心工具。網友指出，老人家依賴月曆記錄回診時間、拿藥日期、提醒繳費，甚至標註子孫返家的日子；也有家庭將其用來遮擋電箱、背面給小孩畫畫，功能相當多元。

