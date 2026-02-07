他宣布投入北市議員初選 韓國瑜唯一推薦：團隊的寶藏

立法院長韓國瑜、前立委費鴻泰辦公室主任許原榮7日上午正式宣布參選台北市松山信義區市議員。（摘自許原榮臉書）

國民黨台北市松山信義區市議員初選參選爆炸，立法院長韓國瑜、前立委費鴻泰辦公室主任許原榮7日上午正式宣布參選，向松信區市民宣示「費鴻泰磨練、韓國瑜推薦，準備好做最懂您的新力量」。韓國瑜也特別發文支持，強調「原榮的專業、認真、負責有目共睹，是我們團隊的寶藏，這種工作態度，放到哪裡都會發光，原榮加油！」

松山信義應選9席議員，上屆基本盤藍大於綠，現任藍綠各3席，目前藍表態參選的新人有前發言人李明璇、楊智伃，議員吳志剛辦公室主任滿志剛、松山里長李煥中，今日許原榮也宣布投入參選，因此出現參選大爆炸。由於此次初選規則，電話民調加權部分，青年加權70％，初次參選該選區議員者加權30％，因此相較於其他競爭者，許原榮雖有初次參選加權，但無青年加權，因此勢必需要獲得更多支持，才可從眾多競爭者出線。

許原榮表示，松山信義是他的家，從成長學習到投入工作從沒離開過；大學畢業後，加入費鴻泰團隊，從議會到國會，磨練學習23年，服務的腳步從基層到中央從未偏廢，也用地方服務經驗來推動重大法案。

許原榮說，從初期摸索、累積經驗，到能夠透過傾聽來化解分歧，處理問題，這是松信給他的養分，也讓他十分確定，服務鄉親不只需要專業與勇氣，更需要「圓融」的智慧，讓好的政策真正落地，松信的建設成果需要下一棒接力。

許原榮也提到，之後有幸在韓國瑜身邊學習，視野更從台北走到美國華府、日本東京，從松信擴大到全國；韓關注地方建設，時事議題，有行政、立法互動、國際形勢與國會外交，更有一場場國慶大會，任何細節都不容錯漏，這些挑戰磨練了自己將複雜問題轉化為行動的決斷力與解決問題的方法。

許原榮提到，每每自己騎車穿梭松信大小巷弄，無論是路邊的小建設，或者跨局處大工程，都有自己與大家共同推動建設記憶。自己不是螢幕上的陌生人，而是長年穿梭鄰里、大家「最熟悉的自己人」。

許原榮表示，自己已準備好爭取松山信義國民黨議員提名，「圓融處理問題、專業達成目標」。

韓國瑜也特別發臉書支持，「這兩年一起工作的日子，原榮的專業、認真、負責有目共睹，是我們團隊的寶藏，這種工作態度，放到哪裡都會發光，原榮加油！」

藍委王鴻薇也發文力挺，強調自己過去擔任議員，許原榮在中央幫忙很多，這次他終於決定參選。 希望他能夠在眾多的競爭者中突圍而出，今天將陪著一起掃市場，讓這位一直在幕後大力協助我們的成熟助理世代，讓大家認識他，選擇他。

