他家人觀望1地段物件稱「抗跌、好轉賣」門檻高？ 專家指出：確實較能保值

[FTNN新聞網]實習記者蔡明惠／綜合報導

當有買房的規劃時，有些人都會希望能住進蛋黃區，得以保值，對此就有網友在論壇表示，家人觀望想買科技園區或有長期剛需的地段，評估該區域比較抗跌，未來也好轉賣，覺得是相對好的選擇，針對該題房屋專家則分析，工作人口與收入高族群為主的關係，住宅區求高自較能保值。

當有買房的規劃時，有些人都會希望能住進蛋黃區，得以保值。（示意圖／Unsplash）

最近有一名網友到PTT版上發文以「科技園區旁的房子真的比較抗跌嗎？輝達北」為題分享，家人有規劃要買房，鎖定了科技園區和有長期剛需的地段，認為這些區域也許較抗跌，未來也不怕沒人接手，並得知輝達要進駐北市科的關係，建案詢問度變高。

此外，原PO也提到，如果是靠著科技廊帶，竹科、內科及北士科是否比較有長期需求跟抗跌的效益，還思考到現在進場的時機點及自住的保值度，希望能從身邊的過來人得到一些第一次看房的建議。

貼文發出，一派網友紛紛到底下留言表示，「我是不會住外商公司旁邊的，整天裁員之後出門每天提醒你是被裁員的那一個感覺很差」、「需要機能就買石牌或天母新案就好啦，學區飲料生活什麼都有了，離北士科也近」、「公司車程距離10～20分鐘剛剛好，離公司太近我覺得是件很噁心的事情」、「輝達員工根本不會想住在公司旁邊」。

根據ETtoday房產雲報導透露，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分享，有工業區和科技園區因為有工作人口，及多數為所得收入高的族群，就會產生住宅需求，房價自然就較保值；但不代表房價不會跌，若漲得太高，還是有可能需要修正，另外也要看園區屬性，科學園區會比工業區來的保值。

