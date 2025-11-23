他對比「高市、黃國昌」！點名「這2人」不足領台前行

政治中心／于士宸報導

日本新任首相高市早苗延續安倍晉三的既定路線，日前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬言論，表態力挺台灣。此舉引發中國不滿，中方外交部14日緊急呼籲民眾「暫勿前往日本」，並自18日起在黃海進行實彈射擊，還宣布「禁止日本水產品進口」，使日中關係更加緊張。對此，政治粉專《聲量看政治》點名民眾黨主席黃國昌與高市早苗做對比，認為高市早苗的存在讓日本社會能「重新呼吸」；反觀黃國昌的存在使台灣社會「喘不過氣」，直言前者「建立秩序讓國家更清醒」；後者「放大雜訊讓社會更躁動」。

日本首相高市早苗「台灣有事」發言，引發日中關係緊張。（圖／翻攝自高市早苗X）





日相高市早苗日前指出，若台灣遭到侵略，日本也將陷入存亡危機，自衛隊就能行使集體自衛權；此番「台灣有事」發言引起中國不滿，繼呼籲公民「近期暫勿前往日本」後，中方19日再以「放射線檢驗不充分」為由，向日本通報停止進口水產品，雙方關係逐漸緊張。然而，時常評論政治的臉書粉專《聲量看政治》昨日（22）也發文評論高市早苗，並點名黃國昌與她比較。粉專指出，在一片混濁的亞洲政壇裡，高市早苗與黃國昌一個讓社會安靜下來，另一個把社會情緒推向沸點，「是兩個極端的政治力量」。粉專認為，高市早苗身上具備濃厚的溫柔氣息，使她的政治語言具有「吸震」功能。而在國人集體焦慮升溫時，她能用一種柔軟卻堅定的節奏，讓日本社會慢慢回到自己的軸線，「她的每一句話不是為了點火，是為了讓她的國家重建方向感」。粉專接著分析，對台灣而言，「她（高市早苗）的出現像是一種稀有的穩定力量，讓你在黑暗裡找到光源的那種安定。這種人會讓社會集體放下緊張，恢復判斷力，重新凝聚意志」。反觀另一端的黃國昌，「是典型會讓社會神經更緊繃的政治角色」，粉專認為黃的怒吼式的表態、強烈的自我證明需求，短期會吸引大量目光、激起民怨出口的快感，但長期卻會累積集體的疲乏與反感，粉專形容：「每一次他（黃國昌）越想主導什麼事，越是暴露自身的不安；越想靠憤怒維持權威，越讓台灣政治氣氛失衡，加速讓台灣失去耐心」。





他讚高市「讓日重新呼吸」！黃國昌「使台喘不過氣」點名這2人不足領台前行

政治粉專《聲量看政治》點名民眾黨主席黃國昌（右）與高市早苗（左）做對比，認為高市早苗的存在讓日本社會能「重新呼吸」；反觀黃國昌的存在使台灣社會「喘不過氣」。（圖／翻攝自高市早苗Ｘ、翻攝畫面）





最後，粉專統整全部，分析「高市早苗的存在讓日本社會能重新呼吸，而黃國昌的存在使台灣社會喘不過氣」，直言前者「建立秩序讓國家更清醒」；後者「放大雜訊讓社會更躁動」。粉專呼籲民眾在這個敏感時刻，台灣同時面臨兩種截然不同的影響，也正因此，更需要分辨什麼是真正能讓國家走下去的力量，最後則點名，「黃國昌、鄭麗文都不是」。





原文出處：他讚高市「讓日重新呼吸」！黃國昌「使台喘不過氣」點名這2人不足領台前行

