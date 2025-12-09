他小便痛到受不了…檢查驚見「包皮下整圈硬塊」飄臭味！醫嚇壞：放2、30年了

不少男性會忽略下體清潔，結果造成污垢堆積。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

男生洗澡時若忽略下體清潔，恐會因陳年污垢而造成嚴重感染！亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑分享過去遇過一名30多歲的患者，因為包莖多年導致尿道口疼痛，經檢查後才發現，這名患者的冠狀溝累積陳年污垢，甚至已經積累成「硬化一整圈」！

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑在健康節目《醫師好辣》中分享曾遇過一件病例，一名30多歲的人夫這天來到門診求醫，而邱鴻傑醫師問診後，發現對方的生殖器為「包莖」狀態，但詢問性行為是否正常時，對方表示並無問題，只是小解時非常疼痛。邱鴻傑醫師表示，這名患者過去前往其他診所看診時被診斷為泌尿道感染，雖然吃了抗生素後有所緩解，但不久後疼痛再度復發，因此才會上門求助。

邱鴻傑醫師隨之為觀眾衛教說明，位於男性生殖器前端的「蘑菇頭」下方的交界處為「冠狀溝」，一般男性在度過青春期後，包皮應該要能推到冠狀溝處，看得到粉紅色龜頭部分才是正常的，如果無法推到冠狀溝處，則代表應有包皮過長、包莖的問題。

邱鴻傑醫師為這名患者進行理學檢查時，發現對方生殖器冠狀溝上「這一圈全部包著」，只有看到一點尿道口，觸診後更驚覺這名患者的冠狀溝整圈都是硬塊：「有點像是那種包皮垢被變成結石了，那個垢大概就是放了20、30年了，整個變硬了」。此話一出，頓時嚇得現場所有來賓與主持人連連驚呼。

邱鴻傑醫師表示，這名患者之所以找上他，是因為小解已經出現疼痛，而且在性行為時冠狀溝會出現異味與分泌物，他後來為對方進行包皮環切，並替這名患者的冠狀溝清掉「陳年污垢」，才讓患者生活恢復正常。對此，邱鴻傑醫師建議男性，每天都應將包皮褪下清洗後保持乾燥，若在青春期後後還是呈現包莖狀態，則可尋求醫師專業諮詢，以確認是否該講其割除。



