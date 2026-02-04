他尾牙抽中「1年份吃到飽」 網見「實際價值」秒羨慕！

生活中心／江姿儀報導



農曆春節將至，不少企業正忙著舉辦尾牙活動，陸續席開多桌酬謝辛勞的員工。民眾不僅期待公司發放豐厚年終獎金，也把握尾牙加碼抽獎活動，希望能幸運抱回大獎。昨（3日）1名網友發文表示自己參加公司尾牙，摸彩得獎內容是「1年份吃到飽」餐券，哭笑不得喊「是要胖死人嗎？」。貼文一出，引發熱議，網友一看全羨慕，推算出價值超過45萬元。





原PO尾牙抽中「一年份」吃到飽餐券，傻眼直呼「怎麼可能一年365天都去吃，一輩子說不定也沒時間吃到365次。」。（圖／翻攝自PTT）

近期迎來歲末尾牙旺季，不少民眾PO文分享抽獎內容，還透露各種「中獎秘訣」。昨（3日）原PO在 PTT 發文問鄉民，首先指出自己尾牙幸運中獎，抽到某知名吃到飽餐廳的「一年份」餐券，總共365張。原PO傻眼直呼「這是要胖死人嗎？」，「怎麼可能一年365天都去吃，一輩子說不定也沒時間吃到365次。」，坦言為此相當困擾，心情非常複雜「這該開心還是該無言阿」，還好奇問大家「有人抽到真的會想辦法吃掉嗎？」。

他尾牙抽中「365張吃到飽餐券」傻了 網一看「價值45萬」驚：半台國產車！

網友查詢實際價格後，發現365張餐券總價值高達45萬元。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

貼文曝光，網友羨慕喊「哪間公司這麼大手筆」、「這麼爽！值半台國產車的價格了」、「一年份也太爽了吧～吃到撐耶！」、「這麼大手筆喔」、「你賺爛了你」、「30萬以上」、「一張800的話，也要快30萬耶?」、「這超爽的，天天食」、「這是大獎耶」、「超爽！拿去賣也爽」、「是頭獎吧！羨慕」、「羨慕…帶我去吃」、「超多欸！便宜賣人也超賺，哪間公司有？」、「太羨慕了吧，我也想天天吃自助餐」，也有人幫忙解答「再找人一起吃就好了吧」、「賣掉不就好了」、「請親朋好友吃啊」、「拿去賣啊」、「超爽的耶，一張賣500也有18萬」。網友查詢實際價格後，發現若選擇較貴的假日晚餐時間（含10％服務費），使用餐券免費吃，365張總價值高達45萬元。





