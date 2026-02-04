他尾牙抽中365張「饗食天堂」餐券傻了！ 網估算驚呼：值半台國產車

近日有位鄉民在PTT分享尾牙抽到一年份365張饗食天堂的餐券，引起網路熱議。（示意圖，翻攝自）

農曆新年即將到來，許多公司在近期陸續舉辦尾牙，活動中當然不能少了「抽獎」活動，近日有位鄉民在PTT分享尾牙抽到一年份365張饗食天堂的餐券，讓原po傻眼表示「這是要胖死人嗎？」有網友換算價值留言驚呼，「這麼爽 值半台國產車的價格了」。

近日有位鄉民在PTT八卦板op文，標題寫著〈尾牙抽到一年份饗食天堂餐券是不是有問題〉，原po透露，自己在尾牙抽到一年份饗食天堂餐券，總共365張，餐券數量多到讓原po傻眼表示，「這是要胖死人嗎？」

原po似乎有些無奈說道，怎麼可能一年365天都去吃，一輩子說不定也沒時間吃到365次，原po反問大家「這該開心還是該無言阿」，他更好奇追問「有人抽到真的會想辦法吃掉嗎？」

其實根據饗食天堂的公告價格，平日最便宜下午茶每人758元，最貴的假日晚餐每人1,128元，而且這些價格還得加收10%服務費，用365張下去計算，價值大約落在30萬至45萬元之間。

該篇po文曝光後，有許多網友紛紛跑來留言，「這麼爽 值半台國產車的價格了」「賣掉不就好了」「留100張自己用 其他賣給同事一張一千」「一定先被凹用掉自己部門的量啦」「這是大獎耶」「羨慕…帶我去吃」。

