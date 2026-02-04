他尾牙抽「365張饗食天堂餐券」傻了！眾估算喊賺爛：值45萬元

生活中心／朱祖儀報導

原PO抽到饗食天堂1年份餐券。（示意圖／資料照）

許多公司行號會在農曆年前舉辦尾牙抽獎，員工無不希望自己可以抽中最大獎。近日一名網友就透露，在尾牙上抽到一年份的饗食天堂餐券，讓他相當傻眼，直呼「是要胖死人嗎？」但眾人估算後表示，「轉賣超賺吧！」若都挑在假日晚餐時段去用餐，價值還可達45萬元。

一名網友在PTT發文表示，今年在尾牙上面抽到饗食天堂1年份餐券，總共365張，讓他相當傻眼，「這是要胖死人嗎？怎麼可能一年365天都去吃，一輩子說不定也沒時間吃到365次。」不知道該開心還是無言，好奇「有人抽到真的會想辦法吃掉嗎？」

抽吃到飽餐券1年份 全場羨慕：超賺

但不少人認為相當划算，「哪間公司這麼大手筆」、「一年份也太爽了吧，吃到撐死耶」、「再找人一起吃就好了吧」、「可以送我」、「能賣就賣，不能賣的話，每天下班去吃也爽」、「這是大獎好嘛，傻傻的。」

還有網友建議，「賣掉不就好了」、「留100張自己用，其他賣給同事一張一千」、「請親朋好友吃啊」、「超爽的耶，一張賣500也有18萬」、「超多欸，便宜賣人也超賺。」也有人粗估饗食天堂1年份餐券價值30萬以上。

實際查看饗食天堂官網價目表，若原PO餐券不限時段，在最便宜平日下午餐時段用餐，758元加上1成服務費可省約30萬元；若是在假日晚餐時段用餐，1128元加上1成服務費，則能省下45萬元以上。

