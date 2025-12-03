「他已脫困落葉歸根」于朦朧遺體下落曝最新說法！ 靈媒突發文：已火化送回新疆

網路再傳關於于朦朧遺體動向的新說法，一名自稱靈媒者聲稱「已火化返鄉」，引發粉絲熱議與質疑。（翻攝自微博）

中國男星于朦朧9月在北京墜樓離世，終年37歲。北京警方先前將事件認定為「飲酒後意外墜樓」，然而網路上不時出現質疑聲浪，包含疑似遭施暴的照片與影片，使相關討論持續延燒。近期再傳出新消息，指于朦朧的遺體已運回家鄉新疆安葬，再度引起社群熱議。

于朦朧遺體在哪？靈媒自稱「通靈傳話」：已火化，安葬在新疆

一名自稱靈媒的人士今（3日）凌晨在社群平台發布訊息，稱透過通靈方式「與于朦朧對話」，並表示對方希望粉絲放心。該名靈媒強調，于朦朧的遺體「已在前天脫困」，並完成火化後送回新疆安葬。

靈媒聲稱：「許多網友都關心于朦朧遺體的下落，我得到允許後公開此事。他已落葉歸根，請大家不要掛念。」

于朦朧死因爭議會落幕嗎？網路仍質疑「真假難辨」

儘管靈媒的貼文迅速登上熱搜，但不少網友仍提出反對意見，認為消息來源毫無證實，質疑「怎麼可能確認遺體狀況」「都剁成好幾塊肉塊分送給暗網買家收藏，不可能回新疆」「之前還流傳于朦朧被抓去做標本，那群惡人沒有這麼善良」。

截至目前，官方未說明遺體處置相關細節，外界仍多依賴社群流傳內容推測，引發更多討論。

于朦朧背景資訊

根據維基百科資料，于朦朧於1988年6月15日出生於中國新疆烏魯木齊，因《太子妃升職記》《三生三世十里桃花》等作品知名，曾在影視圈具有高人氣。他的突然離世令粉絲群體難以接受，相關訊息至今仍成熱議焦點。

