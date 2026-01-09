他帶1.6kg豬肉入境挨罰 1舉措躲20萬元罰款！士林分署出手了

王男帶豬肉入境，變更居留證也沒用，士林分署追到最後罰款全收 。（士林分署提供）

王姓男子自中國帶1.6公斤加工豬肉來台，未申請檢疫遭裁罰20萬元，逾期未繳被移送行政執行，結果發現他疑似為了躲罰款，竟變更居留證號，但士林分署鍥而不少追查，仍成功扣押名下存款，並將罰款全數徵起。

法務部行政執行署士林分署今（9日）指出，王姓男子先前自中國攜帶約1.6公斤加工豬肉產品入境，卻未依規定申請動植物檢疫，違反動物傳染病防治相關規定，遭當時的農委會動植物防疫檢疫局新竹分局裁處20萬元罰鍰。

士林分署於收案後，積極清查該名義務人財產，期間雖陸續執行部分款項，但仍未能全數清償，且考量義務人為中國大陸地區人民，為避免其離境後難以執行，士林分署依法對其限制出境，以確保公法債權。

由於王男逾期未繳納罰鍰，案件隨即移送強制執行，但王男雖曾一度變更居留統一證號，致原本執行命令未能扣押成功，但士林分署鍥而不捨，主動查明其最新身分資料，循線扣押其存款，最終於近日將滯欠罰鍰全數追回。

士林分署呼籲，非洲豬瘟疫情在全球仍有多國受影響，對國內相關產業構成嚴重威脅，適逢農曆年節將近，民眾於入出國境時，應特別注意並遵守動植物檢疫法規，切勿違規攜帶肉製品入境，以免一時不慎遭裁處高額罰鍰，共同維護國內防疫安全。

