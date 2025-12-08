他幫打小強卻偷拍內褲！腦補喊「溼溼的」 成大女碩生談判怒K一拳反被告

一名女研究生上網找朋友打蟑螂，卻沒想到對方還偷拍她的內褲，氣得她提告。示意圖。（翻攝自Pexels）

一名女研究生因租屋處驚見「小強」，嚇得上網求助朋友幫忙，並祭出500元獎金，隨即就有一名林姓網友自告奮勇前往，卻沒想到林男到租屋處後，打蟑螂之餘竟還偷拍女研究的內褲，還向共同友人分享「溼溼的」「是不是要勾引我」，讓女研究氣得提告；另外，女研究生盛怒下，在談判時K林男也遭對方提告。

判決書指出，國立成功大學一名女研究生前年10月中旬，凌晨因租屋處出現蟑螂，嚇得上網徵求朋友協助，並願意支付500元，卻沒想到林男協助處理進入房間後，竟以手機偷拍她置於床上的內褲照片，事後還將照片拿給共同友人看，嘴秋表示「你看這個女生我有意思」「她這樣是不是在色誘我」等語，讓女研究生得知後氣得提告《性騷擾》，並求償20萬元。

全案審理時，林男坦言拍攝照片，但強調未將照片展示給別人觀看，也未對共同女性友人說出相關內容，認為此舉並不構成侵權行為，且他對另一名女生說的言語，僅是私下陳述並未廣為傳播，未有性騷擾，且也難認定她的名譽權受到侵害，要求駁回女研究生的請求。值得一提是，雙方對簿公堂時，女研究生曾約林男談判時，雙方爆發口角，進而衍生肢體衝突，女研究生一氣之下徒手打了林男臉部，經林男提告後，一、二審均判處女生應賠償2萬元。

對此，法官據雙方共同女性友人的證詞，認為林男確實曾說出具有性意味的言語，足以侵害女生的人格尊嚴，但因並非直接對當事人說出，難認構成性騷擾；但林男未經同意拍攝女研究生私人領域的房間內部，並供給她人觀賞，已構成侵害隱私權，最終判決應賠償精神慰撫金12萬元。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

