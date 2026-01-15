他幫蔡英文「做1事」！本人親回：謝謝你幫我加碼

政治中心／李筱舲報導



前總統蔡英文12日在社群發文分享今年的「蔡英文春聯」，她提到今年的春聯設計換了一個風格，希望可以更貼近大家，因此她選擇了「福氣加碼」四字，特別請到何景窗親自題字，並附上連結給民眾下載印製。沒想到一名網友隨即做了一件事，不僅獲得廣大網友的感謝，更讓蔡英文親自回應：「謝謝你幫我的春聯印製『加碼』」。









他獲蔡英文「總統級授權」幫忙做1事 釣出本尊親回：謝謝你幫我「加碼」！

前總統蔡英文12日在臉書分享今年的「蔡英文春聯」。（圖／翻攝自臉書粉專《蔡英文 Tsai Ing-wen》）

廣告 廣告

蔡英文12日在臉書透露，她去爬山時，偶爾會看見有民眾張貼「蔡英文春聯」，她表示：「今年的春聯，我就在想也許換個風格，可以平易近人、簡單好懂一點。」而她最終選用了「福氣加碼」四字，並邀請何景窗老師替今年的春聯題字，「希望在新的一年，大家不僅『福氣加碼』，還可以幸福加碼、勇氣加碼、收入也加碼！」文中提到，只要加入蔡英文的官方LINE帳號，就可以得到下載連結，12日開始開放下載，民眾可自行印製。

他獲蔡英文「總統級授權」幫忙做1事 釣出本尊親回：謝謝你幫我「加碼」！

網友的貼文也釣出蔡英文本尊現身回應。（圖／翻攝自 Threads ＠tsai_ingwen）

貼文曝光後，一名熱心的網友將蔡英文「福氣加碼」春聯，調整至適合超商列印的A4及A3尺寸，並將裁切線設定好分享到Threads上，還提供了印製的取件編號。貼心之舉不僅獲得眾多網友的感謝，還意外釣出了蔡英文至貼文留言：「謝謝你幫我的春聯印製『加碼』，也謝謝大家喜歡今年的風格，再次祝福大家福氣滿滿、新年快樂！」而這名熱心的網友也回應：「謝謝小英總統的鼓勵」。





原文出處：他獲蔡英文「總統級授權」幫忙做1事 釣出本尊親回：謝謝你幫我「加碼」！

更多民視新聞報導

媽媽想賣老股換0050！網見「654%」全跪了

周杰倫昔被「頑疾」纏身！病友曝不復發「1關鍵」

朱元璋落難遇真愛！「被問懷孕怎辦？」結局曝光…

