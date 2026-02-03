他年終領10萬嗨翻！ 內行見「1細節」勸：快逃吧





年關將近，各公司陸續發放尾牙及年終獎金犒賞員工，但年終金額高低不一，也引發討論。一名網友近日在社群平台「Threads」分享自己領到10萬元年終獎金的喜悅，並曬入帳單表示「有10萬塊真的好開心」，卻有眼尖的網友見「1細節」直呼：「這工作應該快逃吧！」

一名網友在Threads上發文「終於領到公司的年終，有10萬塊真的好開心，謝謝公司給我們3個多月的年終，這下子可以好好過年了！」貼文立刻引起廣大迴響，網友紛紛留言表示羨慕，「我們公司只有半個月」、「我領到1600元…真的好羨慕」、「完全沒有年終路過」等。

不過，細看該網友的薪資結構，月薪僅3萬元左右，等同於年終金約3.3個月薪水。多名資深職場前輩指出，雖然一次領到高額年終令人開心，但1細節隱藏隱憂，網友寫道：「底薪低到很誇張，就算年終多，他終究不是固定的，也影響勞退與其他固定權益」、「高月薪比高年終更實在，長期收入才穩定」，並建議年輕人慎重評估，必要時應考慮轉職。

