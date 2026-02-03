他年終10萬爽歪！老鳥一看就懂 揭「老闆套路」狂勸退：快逃吧、不羨慕

一名網友年終高達10萬，雖然看似誘人，但資深前輩揭「底薪結構」暗藏風險，長期其實吃虧。示意圖／董孟航攝

農曆春節將至，各大企業陸續舉辦尾牙並發放年終獎金，幾家歡樂幾家愁。近日一名網友在社群平台Threads上興奮曬出入帳截圖，表示自己領到了高達10萬元的年終獎金，換算下來約為3.3個月薪資，引發大批網友羨慕。然而，當原PO透露自己的「真實底薪」後，風向瞬間逆轉，不少資深前輩紛紛搖頭示警，直言這種薪資結構「其實很可怕」，長遠來看勞工反而吃虧。

狂領10萬年終惹人羨 底薪曝光僅3萬

該名網友發文直呼「終於領到公司的年終獎金，有10萬塊真的好開心，謝謝公司給我們3個多月的年終，這下子可以好好過年了！」並附上銀行入帳通知，證明確實收到10萬元款項。

貼文一出，立刻引爆留言區，許多未領到年終或金額較少的網友紛紛哀號「別人的老闆總是不會讓我失望」、「我只領到1600元」、「月薪4萬，但完全沒年終的路過」、「年終只有1個月，底薪也是3萬多而已」、「真好！大部分年終有1個月就偷笑了」。

在一片羨慕聲浪中，有眼尖網友推算，若10萬元相當於3個多月年終，推測原PO月薪僅約3萬元上下。對此，原PO也證實底薪確實約3萬元。

有網友分析，雖然一次領到10萬很痛快，但「底薪3萬」意味著該工作的薪資結構極不穩定。示意圖／董孟航攝

職場老鳥揭「低底薪、高獎金」陷阱

這數字曝光後，立刻引來職場前輩們的「勸退潮」。有網友分析，雖然一次領到10萬很痛快，但「底薪3萬」意味著該工作的薪資結構極不穩定，並點出2大核心風險：

1.法定權益縮水

勞工的勞保投保級距、勞退金提撥（6%）、資遣費以及失業補助，甚至是加班費計算，全都是以「全薪（經常性給予）」或底薪為計算基礎，底薪越低，公司每月幫你提撥的退休金就越少，長年累積下來差距驚人。

2.獎金非義務

月薪屬於《勞基法》保障的「經常性給予」，雇主不得隨意扣減；但年終獎金在法律上多被視為「恩惠性給予」。若公司明年營運不佳或老闆改變心意，隨時可以不發或少發，屆時勞工將面臨「低底薪、零獎金」的困境，且求助無門。

年終獎金在法律上多被視為「恩惠性給予」。若公司明年營運不佳或老闆改變心意，隨時可以不發或少發。示意圖／陳儷文攝

「高月薪vs.高年終」哪個好？

有過來人直言「這工作應該快逃吧？底薪這麼低，還不如月薪3萬5、年終1個月欸」、「超可怕的底薪，年收入都壓在年終了，高月薪絕對比高年終更實在，真的不用羨慕這種工作」。

事實上，求職時不應只看「年薪總額」，更要檢視「月薪佔比」，高月薪代表每月現金流穩定，且受法律嚴格保障；而「低底薪、高獎金」模式通常是資方用來降低固定人事成本的手法。建議勞工在談薪水時，應優先爭取提高每月固定薪資，才是保障自身權益的長久之計。



