他年薪破百萬為了1件事賣力加班 網憂：身體會撐不住

[FTNN新聞網]實習記者蔡明惠／綜合報導

現代人工作及生活壓力大，許多買房一族經常為了存錢省吃儉用、賣力加班，而犧牲掉健康及大把時間，對此有網友透露認識到年薪超過百萬的友人，但都是用加班的時數賺來的，為了想存錢買房，讓原PO直呼身體會撐不住的，貼文一出也引起網友們熱議討論。

現代人工作及生活壓力大，許多買房一族經常為了存錢省吃儉用、賣力加班，而犧牲掉健康及大把時間。（示意圖／Unsplash）

近日有網友到論壇上以「現在需要為了買房瘋狂加班嗎？」為題表示，他認識在高雄類公職工作的球友，年薪約100萬，因為經常加班的關係，每個月都多報40小時的時數，累積下來一年至少多賺20萬，一問之下得知是為了想買房而努力。

廣告 廣告

此外，原PO也提到，擔心長期加班下來的隱憂是身體會撐不住，也認為以後的物件會釋出更多，不需要急於一時，可以等到房價降下來。

該文貼出後，有網友們紛紛在底下回應，「加班又不一定比較累，有很多人下班了也不回家在公司追劇」、「單身沒啥事，加個班根本還好」、「一個月40小時不多阿」、「平均一天也才兩小時，會累到哪去」。

還有一些人則表示，「年輕時本金越多很重要，就算不買房也能做其他投資」、「靠資產累積、薪資成長，之後就不用一直加班了」、「一年多20萬等於資產累積速度快1.4倍，複利下去很可觀」。

更多FTNN新聞網報導

長者遭搭訕推銷「青草藥」吃到洗腎 網揭老梗詐騙：菜市場、醫院最常見

買不起房能約仲介嗎？他好奇「要演一場買房的戲」 網友直呼：為什麼不行

27歲換7份工作「任期多未滿半年」…憂被人資扣分 網一面倒直言：真的很難上

