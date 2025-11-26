他強姦2女遭公開處死！2週前伊朗才吊死謀殺犯 遭判死刑人數急遽增加

伊朗公開處決雙重強暴犯。圖／翻攝自iran military

多數地區死刑於監獄中或是特定場所進行，不過伊朗日前將一名強姦2名婦女男子於巴斯塔姆鎮公開處決；當地媒體指出其於一名被判謀殺罪的男子被公開絞死2週後所執行。

當局指出，該名男子欺騙了2名女性，並以恐嚇及威脅進行強姦，導致女子名譽受到威脅；伊朗司法部門負責人穆罕默德．阿克巴里則回應，該公開裁決是經最高法院「仔細審查」予以確認和執行。

不過根據《每日郵報》指出，多數國家判處絞刑，而包括國際特赦組織在內的人權組織表示，伊斯蘭共和國是僅次於中國，成世界上執行死刑最多的國家，在伊朗最高領袖阿里．哈梅內伊執政的36年間，被處決的女性人數更是急劇上升。

廣告 廣告

報導指出，2022年一位年輕女姓因「不恰當佩戴頭巾」被非法殺害備受關注，自此伊朗每年被處決的女性人數更增加了1倍多； 根據根據伊朗全國抵抗委員會（NCRI）統計，2022年共有15名女性被處死，2025年僅9個月就有38名女性遇害，7月30日至9月30日期間，伊朗更處決了14名女性，換算平均每4天就有1名女性被處死。

另外，2022年有578人被處死，2025年前9個月已有近1,200人被處死， 聯合國表示，已經違反了國際人權法， 嚴重侵犯人們生存權利。



回到原文

更多鏡報報導

中取消12條赴日航線！達人驚「3方難得達共識」 韓國首爾等7處預備備...

21歲尪與妻吵架...狠心放火燒死9人！成近年最嚴重滅門慘案

他酒喝一晚...堅持騎電動自行車回家！「5.3公里連摔6次」慘死