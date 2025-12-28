他強舔女同事胸部！事後給600萬、陪出國玩 女子仍提告

法官認定男子猥褻女子，最後做出判決。示意圖／Pixabay

高雄一名邱姓男子，在大寮區一間工廠上班，他多次向一名女同事告白但都遭到拒絕，竟趁一次女子在車上的機會打開車門撲倒女子，並強舔女子胸部、猥褻得逞。事後邱男給女子一張存有600萬元的提款卡，並招待女子同遊香港和日本，沒想到女子收下邱男的金錢、也一起出國遊玩之後還是對邱男提告，讓邱男被判刑。

判決書指出，去年8月14日深夜11點多，女子在車上請邱男去幫自己拿水壺，後來拿完水壺要關門，邱男硬是把車門打開，直接撲倒女子，不停地舔女子的頸部、耳朵及嘴唇。邱男還把女子的內衣掀開，直接舔女子的胸部，猥褻得逞。直到女子男友來電，邱男才停手，女子隨即逃離並於當晚報警。

隔天邱男傳訊給女子道歉稱「對不起，我做得太過分了」，並在女子車頂留下一張存有600萬元的提款卡，說要幫助女子換新車，以及完成夢想清單。為了展現自己道歉的誠意，邱男邀女子出國旅遊，兩人於去年9月及10月間先後前往香港、日本，期間兩人甚至同住一個房間，邱男還拍下女方子洗澡後僅圍浴巾的照片。

但回國之後，女子依舊對邱男提告，邱男出庭時辯稱自己當時跟女子是交往狀態，所以才會發生親密行為，並舉出兩人一起出國旅遊、在同一間房間過夜，說女子是自願的。

不過，法官勘驗事發當日女子的行車紀錄器，確實有聽到女子明確拒絕，更數次可聽見吸吮聲，及女子持續向邱男表示「不要」、「我要回家了」等語。另外，在女子的內衣上也驗出了邱男的DNA，再加上事發隔天邱男傳的訊息內容有「對不起，我做的太過分了，造成妳這麼大的痛苦。如果妳想要我接受懲罰，妳去報案，我自己去承認」等語，可以看出邱男主動表示願意接受懲罰。

但邱男說當時兩人交往只有到上半身接觸的程度，自己道歉是因為那天想脫女子的褲子，還說自己向女子告白有成功，兩人還拍攝了牽手照片傳到公司群組。但是法官說照片僅能看出兩隻手十指交扣，但無從識別是否為邱男及女子所拍攝，難以認定邱男的解釋。

高雄地院審理此案，法官認為女子一度願意原諒邱男才會同意和他一起出國，想要和邱男回復先前的同事情誼，雖屬少見，但終究非屬不可能之事，最終採信女子說法，認定邱男犯強制猥褻罪，處有期徒刑10個月，全案還可上訴。

