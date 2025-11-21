他彩券中獎太開心！拍照「PO在群組炫耀」隔天慘了

大陸中心／倪譽瑋報導

一位中國男子拿實體彩券到彩券行兌獎，發現錢已被領走了，立刻報警求助。（圖／翻攝自微博）

財不露白！11月中旬中國有位男子彩券中獎了很開心，就把它拍照PO到在地群組中，連條碼都沒打馬賽克，一位居民看到就把照片下載下來，傳給彩券行老闆問「能兌獎不？」老闆一看，彩券中獎金額不高，對方又是老常客，就直接把獎金轉帳了，隔天真正的中獎男子去兌獎，驚覺錢被人領走了，所幸在警察勸說下，那位盜領者願意歸還獎金，男子也原諒他。

根據陸媒《九派新聞》報導，11月11日中國內蒙古呼和浩特市，有一位王姓男子發現彩券中獎後，心情非常開心，就拍下整張彩券的照片，連馬賽克都沒打便PO到彩券業主微信群組中，一位趙姓男子看到彩券獎號、條碼一覽無遺，隨即把照片下載下來。

趙男問彩券行老闆能否兌獎，對方看他是老常客就匯款了。（圖／翻攝自微博）

之後趙男把彩券的照片傳給彩券行老闆，聲稱自己中獎了，人在外地想要透過微信轉帳領錢，老闆一看，對方是老常客，中獎金額也不高，就這麼把獎金轉給趙男了。12日王男高興地拿著實體彩券去兌獎，結果老闆說錢已被領走了，王男當下急忙報警。

土默特左旗公安局的警察到場後，馬上就透過群組聯繫到趙男，並對他進行一番「說服教育」，最後趙男意識到自己做錯了，便把領走的獎金轉帳回彩券行，在警方的現場協調下，王男願意原諒趙男，並順利地拿到屬於自己的獎金。

