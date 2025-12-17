他徒手抓起「藍色小章魚」！竟是劇毒物種可殺26人 網友驚：還活著嗎

男子徒手抓起「藍色小章魚」，竟是劇毒藍環章魚。圖／翻攝自IG@decanterman

許多生物為了防禦掠食者、捕食獵物，會製造天然毒物觸發保護機制，然而日前一名男子在海邊散步時，見一隻「藍色小章魚」並放到手上觀察、觸摸，他將影片分享社群，短短幾天就吸引近4百萬次觀看，大批網友更緊張直問「你還活著嗎？」原來該藍色章魚為世界上毒性最強動物之一「藍環章魚」；事後男子也在社群報平安，引發關注。

一名男子安迪．麥康奈爾（Andy McConnell）日前在社群分享，在海灘上見一隻小章魚，其外觀呈現黃褐色，還帶有螢光般藍色圓點；不過貼文一出，網友紛紛留言「我的朋友…還有更好的接近上帝的方式」、「我提名你獲得2025年達爾文獎」、「聽說舔它們的藍色圓圈可以帶來10年的好運」、「RIP」。

原來該藍色小章魚為「藍環章魚」，一名網友點出，其毒液足以在幾分鐘內殺死26個成年人，雖然它們反咬後通常無痛、傷口極小，不過許多受害者直到呼吸出現困難時，才會意識到自己已經中毒，且「目前尚無藍環章魚的抗毒血清」，相當危險。

而根據農業部資料，藍環章魚為無脊椎動物中首先發現有河魨毒素之物種，其身長約10至20公分，一般身體具有褐色或黃褐色帶狀斑蚊，當受到刺激時，身體就會變黑、呈現鮮豔藍綠色斑點，並透過唾液腺釋放毒液。

該影片曝光隨機吸引近4百萬次觀看，許多網友擔心「你還活著嗎？你被藍環章魚殺死了嗎？」事發經過1天，麥康奈爾也在社群發文，表示自己遠離家鄉1.1萬公里，獨自探索世界，難免會遇到各種風險，不過此次章魚事件是他首次「與死神擦肩而過」。

麥康奈爾回顧，當天散步時遇到一群孩子，告訴他抓到了一隻「小章魚」，互相傳遞後便把章魚放生回海中，而他拍下了模仿孩子動作的影片，卻沒想到竟是世界上毒性最強的動物之一；他感謝網友們熱心提醒章魚毒素的危險性，貼文曝光，也令網友放下心。不過仍提醒，到野外見奇特物種，應詢問專業人士、查閱資料，多加確認安全性再接觸，以避免生命受到威脅。



