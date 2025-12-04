他徒步804公里，給20年未見癌末老同事打氣！電影《一個人的朝聖》談充實的獨老、精采老後追夢
50後，你還有多少精力與勇氣，踏出腳步長征世界？又或是在步入老年後，面對親友逐一離世、孩子各自離家，該如何與自己相處，面對房間裡只有一人氣息的時光？電影《一個人的朝聖》或許可以給你一個可能的解答。它述說老後一切歸於平靜，當一切世俗負擔都脫去時，是否還有力氣去做所謂此生「有意義」的事？以及當你面臨老後獨處，如何面對這樣的人生階段，活出「一個人的快樂老後」？
徒步500英里，給20年未見癌末老同事打氣
電影《一個人的朝聖》圍繞在哈洛（吉姆布洛班特飾演）徒步長征的故事，從家鄉走到500英里外(約804公里。)的安養院為20年未見、癌末的老同事昆妮打氣，「我要繼續踏開步伐，總有一天會抵達。」
哈洛原本是一位自認一生毫無作為、把兒子上吊自殺責任歸咎於己的無能爸爸，蹉跎了大半生，一次偶然間與加油站旁商店的年輕女店員談話，領悟到只要表達正面話語、好好生活，就能給面臨死亡低谷的人帶來奇蹟的鼓勵、並重拾生命。
他在看完老同事昆妮從安養院寄來告別信時，決定踏出腳步長征，哈洛找到老後活著的意義，穿著樂福鞋、手拿一罐牛奶、旁邊陪著路上撿到的一條小狗，一步一腳印，走到癌末躺在安養院的昆妮床前，祈禱生命帶來奇蹟光亮。
一個人的朝聖，親眼見到那失散多年、還能鼓起勇氣的自己
便利商店女店員的一句話、一位老同事，竟讓他啟發從所未有的愛，也顛覆他過往自卑的人生。昆妮與哈洛的緣份，起於兒子上吊自殺當時，哈洛在悲痛之下竟大肆破壞公司廠房，想把人生僅有的全都毀滅掉。然而最後，昆妮不忍他如此傷心墮落，主動為哈洛頂罪而被開除，「當時看到昆妮因為我被辭職離開的時候，我卻一句感謝的話都說不出口。」語帶遺憾的哈洛說。
但慶幸的是，如今在昆妮與病魔對抗時，他踏上旅程，希望能用他的堅定意志來鼓舞她，一個人的朝聖，也親眼見到那失散多年、還能鼓起勇氣的自己。
「多一點理智，多一點信念，堅持下去，不要放棄。」哈洛抱著幫助他人的心情而努力，在旅途中暗自鼓勵昆妮她還不會死，這份意志也吸引對前途迷惘的少年前來加入，「我要加入你，遠離身邊都在嗑藥的朋友，我想做點有意義的事。」隨著旅程的逐步遠行，有更多伙伴加入，成為一場齊聚多人、重燃生命動力的人生壯遊。
孤獨老，以及老後追夢
然而，對哈洛的老婆而言，老公終於能做點有意義的事情，卻是不斷折磨她身心靈的時光，「親愛的我想你，我不能一個人生活，我看起來像是被拋棄的人。」每當哈洛在長征過程中致電回來，她都拋以強烈的負面情緒，只想哈洛打消念頭、迴轉走向回家的路。哈洛妻子當時的心境，反映許多人老後都會面臨的問題——「孤獨老」，以及對於「老後追夢」抱以悲觀不看好的心態。
一個人的老後，時常面對只有一個人的呼吸氣息，那近乎令人窒息的安靜，獨自面對外頭的陽光照射、蟲鳴鳥叫，都感受不到任何新生的動力，甚至只是不斷提醒自己有多孤單。
慶幸的是，當她看到丈夫陷入絕望時，深愛丈夫的那一面又復活了。「妳說得對，我做不到，我無法去見到昆妮，我想回家。」在風雨交加的一天，當時只剩哈洛孤身一人，疲憊不堪的他，唯一想到的就是打電話給妻子傾訴痛苦。
重拾擁有愛的勇氣，然後向彼此說親愛的，我們回家吧
電話另一端，妻子忘記了孤寂，傾全力安慰丈夫，「你只剩18英里，你快到了！」這才明白，那一直堅持的丈夫也會軟弱、孤單、無助，需要她的鼓勵，彼此才不再感到孤寂，丈夫就快達成前所未有的成就，而她孤獨的日子也快結束了。
電影的末後，哈洛的妻子體悟丈夫此行，就像漂泊的海洋，把過去兒子上吊自殺所產生的苦毒外衣，一件件洗淨，「老公你的遠走高飛就是奇蹟，我愛你老公，這就是你的成就。」
一句暖心話，瞬間把正疑惑自己此行意義何在的丈夫扶起，並找尋到整段旅程的真諦。其實這趟旅程，不僅是哈洛一個人的朝聖與自我療癒，同時也是與妻子一起重拾擁有愛的勇氣，然後向彼此說：「親愛的，我們回家吧。」
《一個人的朝聖》以男主角橫跨英國的徒步歷程，鼓勵大家做出選擇永遠不嫌晚，只要踏出第一步，或許會有意想不到的收穫。同時，也讓每一個人思考「一個人的老後」應該要如何做準備，迎來的才會是漂亮、充實而精彩的餘生。
