他得腎臟癌！靠「3招」排身體毒素 醫師認：不是奇蹟

營養功能醫學醫師劉博仁指出，「永遠化學物質（PFAS）」可能從防水防油餐具、刮傷的不沾鍋中攝取，長期累積讓肝腎受損。有位腎臟病患者體內PFAS數值偏高，在聽從建議減少PFAS源頭、調整飲食飲水、保護肝腎功能後，約過一年多，他體內PFAS數值有所下降。劉博仁認為，該患者的案例並不是「短期奇蹟」，而是長期累積下來的成果，排毒不會馬上見效，但可以慢慢下降。

PFAS（永遠化學物質）是什麼？對身體的危害？

劉博仁指出，PFAS是一大類人工合成化學物質，因為不易分解、會在人體累積、半衰期很長，被稱為「永遠化學物質」。PFAS可在日常生活中碰到，如刮傷、老舊的不沾鍋，防油防水的外食紙杯、紙餐盒、速食包裝，部分化妝品、防曬、清潔用品等。但PFAS不會「吃一次就有事」，而是年復一年慢慢累積。

PFAS在人體內堆積，與免疫功能下降、疫苗反應變差、血脂異常、腎臟疾病、腎臟癌風險增加、 肝臟代謝負擔、脂肪肝、肝功能異常等健康風險有關；雖然目前科學研究並不會說PFAS一定造成癌症，但在腎臟、肝臟等負責解毒與排除的器官，PFAS被認為是重要的環境風險因子之一。

他不菸不酒卻罹癌 醫師籲排毒、腎臟保養

劉博仁分享實例，一位腎臟癌患者本身沒有抽菸、沒有喝酒，也沒有明顯不良生活習慣，檢測他體內的PFAS含量，發現PFOS（全氟辛烷磺酸）非常高，約 62 ng/mL，其他PFAS數值也偏高或中等範圍，隨後醫療團隊安排排毒療程。約半年多的系統性調整與生活管理後，PFOS下降到56，再過半年已降至16，回到正常範圍，其他PFAS數值也有下降。

劉博仁強調，該腎臟癌患者的排毒，並不是「短期奇蹟」而是長期累積、慢慢下降的結果。雖然PFAS不是癌症的唯一原因，降PFAS也不一定就能治癌，但有些風險，是可以被管理、被降低的，對已經罹癌，或是慢性病、腎臟病、肝病的朋友來說，少一分化學負擔，可讓身體多一分修復的空間。

腎臟癌患者做出哪些改變？劉博仁點3關鍵

如何在日常生活降低PFAS量？劉博仁點出，該腎臟癌患者做了以下「關鍵改變」：源頭減量（最重要），全面更換刮傷的不沾鍋，改用不鏽鋼、陶瓷、鑄鐵；減少一次性外食包裝，外帶自備容器；留意生活用品是否標示 PFAS-free。劉博仁建議，生活中可考慮避用刮傷的不沾鍋、盡量不三餐外食、天天紙杯。

飲水與飲食調整也有重要性，建議使用合適的濾水設備， 增加蔬菜、豆類、全穀類，補充膳食纖維，減少加工食品，讓腸肝循環負擔下降。還有支持腎臟與肝臟功能，規律作息、維持體力活動，避免不必要的藥物與毒性暴露， 定期追蹤檢驗，而不是「做一次就不管」。劉博仁補充，做到上述3點，PFAS不會一下子清乾淨，但可以慢慢下降。

資料來源：劉博仁營養功能醫學專家





