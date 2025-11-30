他徵陪遊日本「體驗女友感」！鄭家純回1句神打槍

生活中心／楊佩怡報導

近日有網友在社群上發文徵「女生陪他同遊日本」，因為他想體驗有女友的感覺，更強調過程中的所有費用都AA制，貼文曝光後引來大批網友吐槽稱：「你就帶充氣娃娃去就好了啊」，該貼文也引來藝人鄭家純（雞排妹）留言神回「這1句」，獲全網讚爆。





他徵人「體驗女友感」遊日本！全程AA制+排行程…鄭家純「神回1句」全網讚爆

有網友在社群上徵求願意陪他去東京玩的女生，還稱想要有女朋友的感覺。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

原PO在Threads上發文表示，徵求女生在12月21日陪他去日本東京玩，想體驗「有女朋友的感覺」；他指出可以當作像朋友聊聊天、逛逛街就好。原PO補充說道：「我對東京不熟，所以希望女生能排好一整天的行程帶我去玩（早到晚）」，同時這期間花費都是AA制，但他的晚餐想去吃燒肉，也承諾那餐會請客，「期間有什麼小吃之類的，我也可以付錢啦，玩的開心最重要」。原PO還強調，可以先聊聊天，再看看21號那天要不要一起去玩，更稱行程也可以一起討論，一整天聊聊天逛逛街也行，「女友感那可以無視」。

原PO強調過程中的費用都是AA制，遭大批網友吐槽。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

貼文曝光後，立刻引來大批網友熱議，紛紛吐槽「想要女友感，要先具備禮貌優質男感」、「人窮願望不要太多」、「哪個女生會圖你一餐燒肉然後安排整天行程還要伴遊，以為自己是車銀優嗎」、「看了回應才發現竟然不是反串欸」、「看了回應才發現竟然不是反串欸」、「行程要女生排花費還要AA，那女方幹嘛不直接獨旅就好」、「你就帶充氣娃娃去就好啊」。此外，鄭家純也現身留言區教原PO如何租日本一日女友：「8小時，52800日幣搜尋關鍵字『一日女友 東京』 幫你用好了」，還附上Google地圖，引發網友笑喊「太貼心」。

鄭家純現身留言區直接幫原PO找好東京可租一日女友的地圖。（圖／翻攝自家純Threads）





