他徵一日女友！要帶玩還AA制 台女見「一堆要求」轟可悲：建議去淺草寺許願

近期Threads上一則「在日台灣人徵一日地陪」的貼文掀起熱議，一名男子發文徵台北一日女友，女方除了要負責安排行程帶玩，費用還要AA制，僅晚餐燒肉由他買單。貼文曝光隨即引發大批台女反彈，直批「真的覺得台男很可悲」、「建議去淺草寺許願！」不過，也有人質疑該帳號真實性，懷疑可能是假帳或AI操作。

原PO公開尋找一位能在11月29日陪他一同到台北一日遊的女性，他表示，自己想「體驗有女朋友的感覺」，只需一起聊天、逛街，當朋友相處即可。

他列要求指出，對方要負責安排從早到晚的一日行程並全程陪同，期間費用採「AA制」，當天晚餐將在價位約1500元的燒肉餐廳用餐，由他買單做為謝禮，並強調途中若有想吃的「小吃」他也願意付款，只希望同行者能玩得開心。他坦言，自己與女生互動經驗不多，希望對方多包涵，建議先線上聊聊再決定是否同行。

此文一出，立刻引起公憤，許多女網友紛紛炸鍋留言，「想要女友感，要先具備禮貌優質男感」、「人窮願望不要太多！」、「哪個女生會圖你一餐燒肉，然後安排整天行程還要伴遊，以為自己是車銀優嗎？」、「看了真的覺得台男很可悲！想要體驗一下有女朋友就去找付費的一日女友，而且找一日女友你需要排行程+全付錢，然後你現在要要求別人排行程+AA制，真的沒事吧先生？」、「是找長照還是托嬰阿？」、「完全知道為什麼你沒有另一半，笑死」、「那女生為什麼不乾脆自己去玩就好，又不缺一頓晚飯錢，沒薪水領還要陪聊陪玩，建議去淺草寺許願」。

男網友徵「一日女友」全文。圖／截取自Threads

另還有人理性分析，認為如果只是單純找人一起出去玩還可以理解，但原PO明言「想體驗有女朋友的感覺」，立場就已與「當朋友逛街聊天」並不相同，且原PO要求由對方規劃整天行程、充當導遊或地陪，但真正的導覽服務是有報酬的，而非靠一餐請客作為回報！若原PO想體驗戀愛般的陪伴關係，可以選擇「出租女友」，但這並不存在AA制，從交通、餐費到時薪，全部應由委託者支付。

反之，如果只是想找人作伴、有人一起走走看看，就應以「地陪」的方式提出邀約，該網友直言「既然所有都AA制，可能代表預算不是很足吧？要嘛改變方向、約人的想法，要嘛就拉高預算吧！」



