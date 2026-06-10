「他快活，我就快活！」阿嬤看診一句話感動骨科醫

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安程骨科診所醫師嚴可倫與患者互動親切。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市安程診所骨科醫師嚴可倫常在網路分享醫藥、生活、親子經驗談，他昨(9)日遇到一名患者阿嬤由丈夫陪同下看診，得知阿嬤曾捐一顆腎給丈夫，夫妻情深，令他感動。

嚴可倫今(10)日指出，昨日診間有一名阿嬤提醒，她只有一顆腎臟，開藥時特別幫她留意一下、別影響腎臟。阿嬤目光看向旁邊靦腆古意的丈夫，「我捐給他啊。」

嚴可倫表示，當下稱讚阿嬤很偉大，阿嬤回稱「不會啦！他快活，我就快活啦！」嚴可倫也不忘提醒阿公要多加「珍重」阿嬤的愛。

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嚴可倫說，有些愛，不是掛在嘴邊，而是把身體的一部分交出去，然後輕輕說一句：「他快活，我就快活。」

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