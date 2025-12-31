他怕中共打過來！內行曝美國1舉動是「開戰訊號」
生活中心／綜合報導
中國解放軍東部戰區29日宣布，於昨（30）日上午8時至晚間6時展開「正義使命-2025」環台軍演，並實施實彈射擊，面對敵對勢力軍事恫嚇，台灣軍方也高度警戒。眼看中共不斷文攻武嚇，就有網友好奇「什麼訊號是代表真的要開戰？」文章出爐後，就有內行人給出解答，表示當美國做出「1舉動」時，就要開始跑了。
中國對台軍演，台灣軍方也高度警戒。（圖／民視新聞網）
1名網友在PTT以「什麼訊號是代表真的要開戰」為題發文，談起中國自30日開始在台灣周圍進行「正義使命-2025」環台軍演一事，坦言每次中國雖都說軍演，但還很怕下次軍演到一半就突然打過來，因此好奇「所以看到什麼訊號，是真的要開戰的訊號？可以提早買機票跑路」。
原PO擔心下次軍演到一半就突然打過來，因此好奇有沒有什麼開戰前的訊號。（圖／翻攝自PTT）
文章出爐後，立刻引發網友熱烈回應，其中不少人都透露「美國撤僑的時候」、「美國撤僑…」、「美國、日本撤僑時」、「依照最近上海封城的經驗…當AIT的人員都開始跑了的時候…」、「美國開始撤僑時啊，還用問」、「美軍撤僑就是要開打了」、「美國派飛機撤僑啊」、「大概撤僑就是準備要打了」。
文章出爐後，立刻引發網友熱烈回應。（圖／翻攝自PTT）
另外，也有網友透露「房市崩掉」、「台股崩，很多人出國急售，外籍家屬移回母國」、「股票崩盤」、「認真說，習近平下台的時候，只要他在位，不可能打」、「你看中國進口啥，如果開始大量囤貨，就代表要有戰爭了」、「有錢人賣資產，例如香港的那樣」。值得一提的是，有網友針對上述人所說的「美國撤僑」持懷疑態度，表示「說撤僑的是認真的嗎？中共絕對是先打再開人道走廊撤吧，還慢慢給你撤僑？」。
原文出處：他見中共軍演「怕真的打過來」！內行曝美國1舉動成「開戰訊號」：準備打了
