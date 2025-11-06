他怕普發1萬被冒領 「1通電話」竟慘噴300萬





普發金1 萬元5日起開放預登記，但詐騙集團已盯上這波政策！根據內政部警政署「165打詐儀錶板」公布案例，有民眾日前接到1通自稱郵局人員的電話，宣稱有不明人士冒用證件盜領1萬元，還表示能協助報案，並將電話轉接給「假警察」，誘騙民眾按照指示操作，最終損失超過300萬元，這才驚覺遇到詐騙。

根據「165打詐儀錶板」分享案例，民眾於11月某天上午在家中接到1通電話，對方自稱是郵局，聲音聽起來十分正式，還能具體說出姓名，令他瞬間放下戒心，最終一步步踏入詐騙陷阱。

根據民眾描述，電話那頭告知有人盜用身分證，並且拿去冒領普發1萬元，令他當場嚇壞並且連忙澄清，此時對方主動提出能幫忙報案，並將電話轉接給另一個所謂的警方（假警察），假警察用嚴肅的口吻告知涉及洗錢，接著提議幫忙聯繫檢察官，再以相同手法將電話轉給另一名同夥，假檢察官要求加Line並且告知帳戶如何被盜用，說法是帳戶內的黃金可能是用贓款購得，還誆稱要追蹤金流必須配合調查。

該民眾坦言，接到電話當下被嚇壞，一時間難以辨識真偽，加上對方講得煞有其事，語氣還略帶權威感，尤其對方清楚自己的姓名、身分證字號，令他不自覺的信以為真，於是答應讓對方來住家附近收取黃金，當天下午確實有兩名男子赴約，還以「受檢察官指派拿黃金回去鑑定」為由成功帶走25兩黃金（市價大約300萬元），直到後來想確認辦案進度，這才發現聯繫帳號早被刪除，對方直接人間蒸發根本一場騙局。

根據民眾描述，得知真相的那一刻，他整個人呆在原地，雙手還不段發抖，面對小心翼翼守了半輩子的積蓄，就這樣被詐騙集團設局拿走，內心感到憤恨不平，希望藉由悲慘經歷提醒國人小心防詐。對此內政部警政署也提醒，來電普發不可信，唯有掛斷查證才能更安心。

封面示意圖

