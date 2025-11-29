他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知

生活中心／綜合報導

隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。

他急呼「明年11月28日」千萬別出國玩！一堆人狂標記行事曆…網嚇到：根本不知

自2014年起，九合一選舉皆落在11月底的週六投票，2026年也不例外，投票日訂於11月28日（六）。示意圖非關本新聞事件（圖／民視新聞資料照）

廣告 廣告





今天（28日）有網友在「Threads」上發提醒貼文，內容包括「明年的今天，請先在行事曆上booking起來，出國旅遊的先避開，台灣不能少你一票」、「九合一選舉倒數一年！明年的今天就是投票日，請不要在這天出國去玩」。相關貼文曝光後，網友留言回應，不少人坦言完全沒意識到日期如此重要：「糟了，我機票已經買了，不知道能不能退！」、「一直以為是在明年年中，竟然是年底」、「謝謝提醒，我已經把那天圈起來」、「第一次投票超期待，已經在行事曆記上了」、「好家在看到這篇！那週原本想安排活動，現在不敢了」、「昨天才在查投票日，今天就刷到這則，太巧了」。

自2014年起，九合一選舉皆落在11月底的週六投票，2026年也不例外，投票日訂於11月28日（六）。當天將一口氣選出縣市首長、議員、鄉鎮市長與代表、區長、村里長等，共九類地方公職，全台同步進行。由於目前各縣市仍停留在政黨初選階段，整體選戰尚未啟動，討論熱度相對低，加上距離投票日仍有一年，不少平常較不關心政治的民眾對日期毫無概念，甚至有人早已排好年底與家人出國旅遊，意外引發這波「記得別在11/28出國」的集體提醒潮。

原文出處：他急呼「明年11月28日」千萬別出國玩！一堆人狂標記行事曆…網嚇到：根本不知

更多民視新聞報導

下週二入夜東北季風鋒面報到！濕涼到週五 氣溫下探14度

與200位高中生暢談青年政策 賴清德：共同努力讓台灣比現在更好

2026台中市長選戰成三角督？白委麥玉珍震撼表態鬆口了

