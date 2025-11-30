他急喊話「明年11/28別出國」 一票台灣人得知原因秒記行事曆

近日就有網友發文喊話，明年11月28日先不要出國，原因曝光後讓不少人恍然大悟；示意圖。（Pixabay／Image by F1 Digitals）

適逢年末，不少人已經開始安排2026年的假期、旅遊，近日就有網友發文喊話，明年11月28日先不要出國，原因曝光後讓不少人恍然大悟，除了備註行程，也有人坦言「根本不知這天是投票日」。

有網友28日起於Threads上發文提醒，「明年的今天（11月28日），請先在行事曆上booking起來，出國旅遊的先避開，台灣不能少你一票」「九合一選舉倒數一年！明年的今天就是投票日，請不要在這天出國去玩，落實台灣民主，一起來選出優秀的縣市長執政」等提醒貼文。

相關貼文曝光後，不少人紛紛直呼完全沒意識到，趕緊筆記下來，「昨天剛好還在想何時是投票日，今天就滑到這篇，已經記起來了」「趕快去行事曆把時間設定起來」「謝謝你告訴我，這真的很重要」，不過也有人崩潰表示「糟了，我機票已經買了，不知道能不能退！」

自2014年起，九合一選舉均落在11月的週六投票，2026年也不例外，投票日訂於11月28日，儘管目前各縣市仍停留在政黨初選階段，討論熱度相對低，加上距離投票日尚有1年，不少人已早早安排好明年底與家人出遊，因此意外掀起「記得別在11/28出國」的集體提醒潮。

