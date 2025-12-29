他性侵女友入獄3年 刑滿才續前緣3個月親手掐死她！還怪提起「之前的事」

他性侵女友入獄3年，刑滿才續前緣3個月親手掐死她。示意圖／翻攝自Photoac

愛錯了人！中國一名女子晶晶與男友劉男在江蘇崑山打工期間，因為一些生活瑣事發生爭執，被男友掐死身亡。兩人的孽緣從大學開始，劉男因為在晶晶生理期間性侵她被捕入獄3年，刑滿後，兩人才短短複合3個月就發生了這起悲劇。警方依涉嫌故意殺人罪拘留劉嫌，將深入釐清案情。

綜合中媒報導，大學生情侶晶晶與劉男在2022年7月，因遭劉男在其生理期間強姦而報警，男友因此被捕。晶晶在劉男被羈押的這段時間裡，數度表達愛意，不希望他坐牢，但當地法院認為，雖然女方曾表達關心與求情，但不能否定劉男強姦的事實，於是一審判處他3年徒刑。劉男不服提出上訴，二審仍維持原判。

2025年7月，劉男刑滿獲釋，不久就與晶晶再續情緣，一起在江蘇崑山打工生活，卻沒想到10月，兩人因為生活瑣事爭吵，劉男竟一氣之下掐住晶晶的頸部將其窒息身亡。案發之後，劉男第一時間就聯絡了母親，表示自己做錯事要求報警，還稱爭吵的導火索是晶晶提起「之前的事情」，刺激到他情緒失控才殺害女友。

警方逮捕劉男後，以涉嫌故意殺人罪拘留他，並表示案件仍在辦理中，將深入釐清案情。



