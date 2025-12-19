他性侵小女友 二審判決逆轉免關...原因曝

男子性侵女友未遂。（示意圖／翻攝自pexels）





南投縣一名男子阿輝（化名）因與未成年女友小花（化名）交往，明知對方年紀小，4度對小花伸出狼爪，一審判決3年10月，二審卻逆轉改判緩刑。

根據判決書，阿輝於前年4月透過社群平台Instagram認識小花，同年6月至7月間，阿輝分別在小花位於雲林縣的住處、祖母位於南投縣的住處，對小花多次猥褻還試圖性侵。

前年7月4日，阿輝到小花祖母家，將小花帶到房間內，利用體型優勢、不顧小花掙扎試圖對她性侵，但最後因個人原因而作罷。事後阿輝與小花聊天紀錄可見，小花不同意發生性行為，阿輝也清楚小花當下表達拒絕，足以證明阿輝違反小花意願試圖性侵。

南投地方法院一審時，阿輝坦承有強制猥褻行為，但否認涉犯強制性交罪，辯稱僅有未遂情形。惟一審法院認為被害人證述內容明確，採信其說法，最終依3次強制猥褻及1次強制性交罪，判處阿輝應執行3年10月徒刑。

阿輝不服判決提起上訴，台中高分院審理後指出，關於是否構成既遂強制性交部分，相關證據僅有被害人證述，缺乏其他客觀證據補強，難以逕認成立。考量阿輝已賠償新台幣40萬元，並與被害人及其家屬達成和解，且被害人方面同意給予緩刑。

最終法院依對未滿14歲之女子犯強制性交未遂罪，判阿輝有期徒刑1年10月，撤銷改判與上訴駁回部分，應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期內接受法治教育5場。案件仍可上訴。

