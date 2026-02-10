他怨「公司不辦尾牙、春酒」網見一關鍵反大讚：優質老闆

許多公司會舉辦尾牙、春酒來犒賞員工一整年的努力，對此有網友也忍不住埋怨，公司老闆不辦尾牙、不辦春酒，直接發現金給員工，沒想到一票網友反倒支持原PO老闆的做法，在網上引發討論。

有網友在論壇Threads發文，表示自己任職的公司沒有尾牙、春酒，老闆直接發現金3600元給員工，對此原PO忍不住埋怨「直接給3600元讓我們吃自己，這樣合理嗎？」

貼文一出，不少網友支持原PO老闆的做法「很好啊！不用表演、不用社交還給你就錢回家休息」、「很好呀，不用跟討厭的人吃飯，拿現金最實際」、「直接拿3600元好過沒抽到獎還吃不飽」、「我覺得很好，因為沒偏財運的我，每年都沒有抽到獎，3600元可以吃更好的食物」

「其實挺好的，有些公司辦在禮拜六或是上班日晚上，然後還逼員工表演，所以直接包3600元非常好」、「不用免費假日出勤、不用應酬、不用表演、還有錢拿！？嚴重懷疑你其實是在炫耀...」、「優質老闆，很稀有請珍惜！」、「現在還有這種上道的老闆，要好好珍惜，請勿拍打」。

也有網友分享自身經驗談來安慰原PO「我們公司沒有尾牙沒有春酒只給了12支牙膏」、「羨慕有3600元...我公司才給600元」、「至少還有3600元，曾經的老闆只給500元簡直傻眼透了」、「當你待過沒有尾牙也沒有春酒也不會給3600元的職場後，就覺得有3600元真不錯了」、「有現金很好了～我遇過沒有現金、沒有尾牙、沒有春酒，連年終只有一個月還砍半的公司呢」。

撰稿：吳怡萱