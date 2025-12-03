他怨「公司尾牙只有抽彩券」網反應兩極：第一次聽到要自己掏錢的

歲末年終之際，許多公司會舉辦尾牙來犒賞員工一整年的辛勞，席間也會安排、表演抽獎等活動，對此有網友也抱怨，自己任職的公司只有抽彩券的環節，一張還要花一百元買，好奇其他網友的經驗談。

有網友在論壇PTT發文，表示一般尾牙常見的環節有抽獎、唱歌，以及領紅包等，不過自己任職的公司都沒在發分紅、獎金，尾牙也只有抽彩券的環節，一張還要花一百元買，雖然原PO認同尾牙搏個好彩頭是好事，但內心也難免感到五味雜陳，忍不住好奇其他網友的經驗談，「大家公司尾牙都怎麼玩的？」

貼文一出，不少網友表示「第一次聽到自己掏錢的...」、「大家投100元這種，第一次就被同事說哪有自己人出錢當獎品，就沒有投錢過＠＠」、「要自己掏錢的一律領完年終離職，沒有年終的就直接離職」、「這是部門自己在玩的耶，公司層級玩這個只能說快逃」、「大家投100元鈔票寫名字，最後一次抽，這滿常見的，待過好幾家公司都有」、「我司也有，就額外的活動，參不參加都隨意，也沒有只能包100元，要包10萬也可以，增加中獎機率」。

也有網友分享「倒是我比較討厭主管唱歌...有時候真的很難聽，還要裝high，或者是要員工上去跳啦啦隊的...那都要找時間練的好嗎？ 尾牙不知道要幹嘛 就找人來變變魔術、拉拉弦樂、民俗技藝什麼的。時間撐過就好了」、「想到一開始工作，不滿三個月還要被上面要求拿個幾千出來給基層摸彩，事後上面也沒有補還給我，馬上走人」、「Kahoot滿好玩的，現場每個人掃QR code機智問答」。

撰稿：吳怡萱






