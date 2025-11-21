他怨「早餐真的越來越貴」網掀共鳴：漲到好久沒吃早餐店

近年來物價上漲，讓不少民眾直呼吃不消，有網友也發現，早餐價格連漲，雖然能理解因食材漲價，店家不得不調整價格，但也忍不住抱怨「問題是薪水沒跟著漲啊」、「以前幾十塊就能吃到飽，現在吃個早餐都像是在精打細算」，掀起網友討論。

近年來物價上漲，讓不少民眾直呼吃不消。（示意圖／Getty Images）

有網友在論壇Dcard以「早餐真的越來越貴了...」為題發文，原PO表示，近來早餐價格連漲，忍不住搖頭「買個簡單早餐都要斤斤計較，感覺荷包在哭...」原PO坦言，雖然能理解部分食材越來越貴，導致店家不得不調整價格，但還是忍不住苦歎每天早上都為了幾塊錢感到焦慮「但問題是薪水沒跟著漲啊」、「以前幾十塊就能吃到飽，現在吃個早餐都像是在精打細算」。

貼文掀起不少網友共鳴「有同感…以前50元內能搞定，吃得飽還有飲料」、「已經漲過頭了，漲到我好久沒吃早餐店了」、「早餐店真的越來越貴，我在早餐店打工，所以都有免費早餐可以吃，但身為員工的我們也覺得早餐很貴，加價不加量的概念」、「10年前50就能吃飽，現在隨便點就200元」。

也有網友給建議「要吃早餐很重要，早餐是一天的活力來源，長期不吃頭腦會變笨，營養不夠、蛋白質不夠，沒有抵抗力和體力。從小家裡給的觀念是一定要吃早餐，可以中餐、晚餐不吃，不論如何都一定要吃早餐！家裡買吐司、蛋、番茄、肉片回來自己用省很多。飲料市場豆漿或泡咖啡」、「我也發現這件事，後來為了瘦身，發現早餐選豆漿／豆奶+茶葉蛋+地瓜（偶爾買）。發現便宜、健康又有飽足感」。

撰稿：吳怡萱





